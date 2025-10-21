Sabotori plătiți de ruși au fost arestați în România. Voiau să incendieze o firmă din București și să trimită colete-capcană în Ucraina. Tovarășii lor de rețea au fost prinși în Polonia

O nouă operațiune coordonată între serviciile speciale din Polonia și România scoate la iveală o rețea suspectată de legături cu serviciile de informații ruse. Opt persoane au fost reținute pentru presupusa implicare într-un plan de sabotaj pus la cale în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia, citate de Reuters.

Potrivit comunicatului transmis de SRI, „în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a fost prevenită comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei Nova Post din municipiul București”.

Operațiunea a fost declanșată în perioada 14–15 octombrie 2025, când SRI a identificat și monitorizat cei doi cetățeni ucraineni care au intrat în România dinspre Polonia. Aceștia au depus la sediul Nova Post din Capitală două colete ce conțineau dispozitive incendiare artizanale, disimulate în căști audio și piese auto, având sisteme de inițiere de la distanță și componente GPS pentru localizare. Potrivit DIICOT, locația se află la parterul unei bloc de locuințe, situat în zona centrală a municipiului București, Sectorul 3. În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă.

Ads

Sediile Nova Post, firmă internațională de curierat din Ucraina, au fost ținta atacurilor rusești. În seara zilei de 15 octombrie, trupele ruse au atacat depozitul de sortare și secția de marfă ale companiei Nova Post din orașul Nijin, regiunea Cernihiv.

„Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor”, se mai arată în comunicatul Serviciului Român de Informații.

Ancheta este coordonată în prezent de DIICOT, cu sprijinul Poliției Române și al structurilor de securitate națională. Expertizele preliminare indică un modus operandi complex, care presupunea utilizarea de substanțe incendiare – între care termit și nitrat de bariu – și adoptarea de măsuri de autoprotecție specifice agenților instruiți în tehnici de spionaj.

Ads

SRI precizează că datele obținute confirmă apartenența celor doi suspecți la o rețea extinsă de sabotori activă în mai multe țări europene, coordonată de serviciile secrete ruse și având ca țintă infrastructura companiei Nova Post – cel mai mare operator privat de curierat din Ucraina. „Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse împreună cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul național”, se subliniază în mesajul instituției.

Anunțul autorităților poloneze

În paralel, autoritățile poloneze au anunțat reținerea a opt persoane suspectate că ar fi colaborat cu serviciile ruse. Potrivit lui Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale din Polonia, „informațiile preliminare indică faptul că suspecții au creat o rută prin care intenționau să trimită explozibili din Polonia și România către Ucraina”.

Unul dintre aceștia, un tânăr ucrainean de 21 de ani, a fost arestat în apropiere de Varșovia, iar ceilalți, care se deplasau spre România, au fost interceptați de serviciile române în București. Procuratura Națională din Polonia a precizat că pachetele au fost interceptate înainte să producă vreun prejudiciu și că scopul operațiunii era „intimidarea populației și destabilizarea țărilor Uniunii Europene care sprijină Ucraina”.

Ads

Guvernul de la Varșovia acuză de mai mult timp Federația Rusă că poartă un război hibrid împotriva statelor care sprijină Kievul, folosind atacuri cibernetice, incendii provocate și acțiuni de sabotaj pentru a semăna panică și neîncredere. Moscova respinge aceste acuzații, susținând că sunt parte dintr-o campanie de dezinformare occidentală.

Dobrzynski a mai precizat că, în ultimele luni, Agenția Poloneză de Securitate Internă a reținut 55 de persoane suspectate că au acționat în beneficiul serviciilor de informații ruse.

Firul evenimentelor

La 16 octombrie, ofițerii Agenției Poloneze de Securitate Internă (ABW) l-au arestat pe Danylo H., suspectat că desfășura activități de spionaj pe teritoriul Poloniei și României.

În paralel, pe teritoriul României au fost reținuți alți doi cetățeni ucraineni care colaborau îndeaproape cu Danylo H.

La 17 octombrie, un procuror din cadrul Parchetului Național din Varșovia l-a inculpat pe Danylo H. pentru activități de spionaj și pregătirea actelor de sabotaj împotriva Poloniei. Ancheta este în curs și are un caracter extins, vizând întreaga rețea implicată în aceste operațiuni.

Tribunalul Districtual din Varșovia a dispus arestarea preventivă a lui Danylo H. pentru o perioadă de trei luni, în timp ce instanța din România a hotărât arestarea preventivă a celorlalți doi suspecți pentru 30 de zile, în așteptarea finalizării anchetei.

Ads