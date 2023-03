Acesta este Colin Farrell: apariție uluitoare a actorului irlandez de 46 de ani înaintea premiilor Oscar

Cu puține zile înainte de decernarea premiilor Oscar, Colin Farrell este de nerecunoscut.

Colin Farrell (46 de ani) este nominalizat la premiile Oscar pentru cel mai actor într-un rol principal, pentru prestația senzațională din filmul The Banshees of Inisherin.

Până la decernarea Oscarurilor, Colin Farrell a fost fotografiat pe platourile de filmare de la The Penguin, iar transformarea este uluitoare. Farrel interpretează rolul ticălosului Oswald Cobblepot, gangsterul din Gotham, unul dintre adversarii lui Batman, în miniseria The Penguin, care va apărea pe HBO.

Pentru a intra în pielea personajului, Farrell a ajuns pe mâna artiștilor în make up care i-au schimbat complet înfățișarea.

New images of Colin Farrell and Rhenzy Feliz on the set for 'THE PENGUIN' series. #TheBatman spin-off is currently filming.

Everything we know so far about Colin Farrell's "Penguin" series:

