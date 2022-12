De ce românii le deschid tot mai rar colindătorilor: "La 3 zile după, un cetățean cu cagulă pe față încerca ușa"

În orașe tradiția colindatului de Crăciun s-a îndepărtat de cea autentică. Colindătorii apar încă de la începutul lunii decembrie și de multe ori cântecele răzbat dintr-o boxă portabilă care se aude de la străzi distanță.

Tot mai mulți români refuză să le mai deschidă ușa, unii de teama de a interacționa cu persoane necunoscute sau în urma unor experiențe neplăcute.

Un român a deschis această temă de discuție în mediul online.

"Deschideți ușa colindătorilor? Nu vreau să judec, dar am unii prieteni care nu deschid deloc. Eu deschid măcar să le dau niște bomboane dacă nu am bani gheață", a scris acesta pe Reddit.

"Această tradiție pentru noi a murit"

"Am deschis anul trecut unei familii modeste, le-am dat 100 de lei și după au trimis dânșii tot cartierul, de veneau expres la noi și băteau cu forță de ne-am speriat. Cel mai ciudat a fost când a venit la trei zile după un cetățean cu cagulă pe față care încerca ușa, drept urmare această tradiție pentru noi a murit, never again."

Ads

"Așa am făcut la sat, doar că am dat 10 lei de persoană + dulciuri. M-am trezit brusc cu tot satul la poartă. Se anunță între ei că "vezi ba că ăla da!" De atunci nu mai primesc. Sună la poartă de vreo 2 ori, îi ignor, și îmi văd de treaba. Colindatul a devenit cerșetorie pură, nimic altceva."

"Nu mai deschidem și nici părinții mei nu mai deschid. În București rar vin copii, majoritatea sunt gherțoi de 25+. Iar părinții mei la țară au deschis la un grup de copii pe la 8-10 ani acum 3 ani. Puștanii după ce au ieșit din curte ne-au aruncat o petardă în grădina și ne-am pierdut câinele. Totul s-a terminat cu bine, însă ai mei au pierdut noaptea respectivă căutând câinele pe stradă, grădina, la vecini etc."

"Astăzi așteptăm o pizza și am auzit soneria de la ușa crezând că a ajuns, m-am dus să deschid și de fapt erau doi băieți de vreo 20 de ani cel puțin, cu glugă în cap, fular la gură și îmbrăcați complet în negru, arătau a ultrași, zici că veniseră să mă bată. "Primiți cu colindul?" pe un ton din ăla a la Uzzi, le-am zis nu și au plecat repede."

Ads

"Sunt suficient de bătrân încât să îmi amintesc cum era acum 10-20 de ani. Colindatul era de obicei în ajun (seară, după ce se întunecă), și veneau copiii (< 14-15 ani). De când sunt în București sunt puțin șocat de acești colindători. Vin începând cu 1 decembrie zilnic, în valuri, la orice ora. Pe lângă cei care reușesc să între în bloc, sunt și cei care vin în cete cu boxe afară începând cu 7-8 dimineața. Ăștia nu sunt colindători, nu știu ce sunt. Refuz să deschid ușa în aceste condiții, îmi pare rău că și această tradiție a fost erodată de niște oameni fără pic de respect față de ceilalți."

"Din păcate, în ultimii ani vin numai cerșetori care au vreo 30 de ani, cu cate un copil printre ei."

"Asta-mi aduce aminte de momentul când mi-au sunat doi colindători la ușa și pentru că i-am ignorat au început să se joace la sonerie și nu se mai opreau. Am descuiat ușor fără să audă și am deschis brusc ușa și m-am răstit înainte să întrebe ceva: ‘NU!’. Surprinderea de pe fetele lor și sperietura a făcut toți banii pe care i-am păstrat."

Ads

"Mi-au venit ieri 4 băieți de vreo 18-20 de ani la ușa. I-am întrebat ce vor, fără să deschid ușa, că m-am gândit totuși poate mă trezesc jefuit în propriul apartament în plină zi. Cu colindă, cică. Le-am mulțumit că m-au trezit din somnul de prânz și le-am zis să plece."

"Nu deschid de obicei, în zona mea e vorba de bani, nu de spiritul sărbătorilor."

"Am auzit că și voi dați dulciuri, ei bine am dat și eu dar nu au fost mulțumiți zicând că ei vor bani, iar când le dai bani nu e niciodată suficient. Să nu mai zic că unii habar nu au ce colindă."

"Ultima oară când am dat dulciuri și fructe le-am găsit aruncate pe scara blocului."

"Îmi pare bine să văd că toți din comentarii au dreptate și simt același lucru. Azi dimineață am auzit la ora 9 dimineața "colindători". E weekend vrei să dormi mai mult. Dar nu mă deranja dacă era capra aia veche sau ursul de când eram mic și auzeai totul live și oamenii băgau suflet și nu veneau în fiecare zi valuri de colindători. Înainte odată îi prindeai. Atunci mă chema tată repede pe balcon să văd că eram copil (10-15 ani în urmă) Dar nu frate, vin toate națiile, toți "țăranii" cu boxă și se aude prin termopan de zici că a pus vecinul, stau la etajul 9. Îmi e milă de aia de la parter."

Ads

"Las poartă deschisă că semn că pot intra"

"Stau undeva la țară, într-o comunitate mică, la casă. La noi vin de obicei copii din sat, prin urmare îi primesc. Las poartă deschisă că semn că pot întră și-mi văd de-ale mele până apare vreunul."

"Da, copiilor le deschidem, bombardierilor de 25+ ani care bat în tobe/fac gălăgie nu."

"Dacă vin până la ușă și nu au boxa, ci chiar cântă, da. Pentru cei cu boxă, le-aș deschide ușa doar să-i iau la bătaie. Am și eu boxă și YouTube."

"Eu trăiesc în mediul rural. Aici (cel puțin în zona mea) vin colindătorii numai în ajun pe la 5 după ce a terminat și preotul. Vin copii sub 14 ani de obicei ai vecinilor sau ai cunoscuților maxim 4 în grup. Vin și copii de etnie roma. Toți cânta din voce alți mai frumos alți mai puțin.

Ofer bani cash (valoarea decisă de relațiile interfamiliale, cât de frumos colindă, cât de mulți sunt în grup) opțional bomboane, dulciuri, portocale (se oferă pe bază de meritocrație). Toți cântă din voce, nu am auzit pe nimeni în zonă cu boxa: ). Mai vin și liceeni, dar de obicei ei colindă cel mai bine. Profitul de obicei depinde de cât umbli, dacă mergi pe o rază de 300 de m în jurul casei tale și ocolești casele în proporție de 25% ale sectarilor, faci pe o seară în jur de 300-400 și dulciuri pe 3 zile."

Ads

"Doar dacă sunt copii, pe 24-27 decembrie, și 31 decembrie-1 ianuarie. Prefer să dau fructe/ciocolată/bomboane."

"Nu e nici o tradiție să-mi vii la mijlocul lui decembrie, "oficial" încă în post, și să-mi cânți de ajun, de crăciun sau de anul nou."

"Înainte deschideam copiilor (you know, copiii ăia pe care abia îi vezi prin vizor că sunt mici)... Mai nou vin doar doamne de-o anumită etnie cu bebeluși în brațe... Anul trecut efectiv veneau ditamai hăndrălăii cu boxe prin bloc, cum să le deschizi unor astfel de "colindători"?"

"De obicei o deschideam, dar de 2 ani încoace nu o mai fac."

"Ușa nu o deschidem, dar am dat aseară 20 de lei unor băieți care vin în fiecare an în cartier cu instrumente, îmbrăcați în moș și cânta 2,3 colinde apoi pleacă. Feliz navidad, jingle bells și câteva românești. Dar fain, nu bătaie de joc. Ăstora chiar le dau și vecinii pentru că efectiv dai din picior în ritm cu muzică. Cei cu boxe sunt huiduiți."

Ads