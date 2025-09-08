Liderul senatorilor USR: "Nici PSD nu poate ține Guvernul cu pistolul la tâmplă să amâne niște măsuri care ar fi trebuit luate de la începutul lunii august"

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, avertizează că România se află într-o situație critică și trebuie să evite "o spirală a datoriilor", subliniind necesitatea reformelor în administrația locală și în sistemul de pensii. El a declarat că întârzierea măsurilor ar putea afecta credibilitatea PSD în privința angajamentului pentru reforme și a reiterat că nu dorește un conflict cu justiția, dar că unele anomalii, precum pensionarea la 48 de ani, trebuie corectate.

Reacția sa vine după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, duminică, în plenul Parlamentului, că PSD nu guvernează "cu pistolul la tâmplă", nu se sperie și nu se lasă șantajat și va continua să spună că România are nevoie "ca de aer" de o relansare economică.

"Evident că nu are nimeni un pistol la tâmplă. Sau dacă cineva are astăzi un pistol la tâmplă, acea entitate este România. România se află pe buza prăpastiei și are într-adevăr o mare amenințare pe care trebuie să o elimine, și anume posibilitatea de a se prăbuși pe modelul Greciei într-o spirală din care să nu-și mai revină, a datoriilor", a spus Pălărie, luni, la Senat.

În legătură cu reforma administrației locale, Pălărie este de părere că "nici PSD nu poate ține Guvernul cu pistolul la tâmplă să amâne niște măsuri care ar fi trebuit luate de la începutul lunii august". Întrebat dacă se va ajunge în Coaliție la un consens pe tema reformei în administrația locală, Pălărie a spus: "Trebuie. (...) Altminteri o să devină inclusiv PSD necredibil privitor la apetitul pentru reforme".

Referindu-se la magistrați, Pălărie a punctat că nu vrea să declanșeze "un război cu justiția".

"Nu cred că este ceea ce avem nevoie astăzi, dar, încă o dată, acele grafice care arătau ieșirea la pensie la 48 de ani din România sunt o anomalie comparativă cu orice altă țară europeană", a transmis Pălărie.

