Analistii imobiliari spun ca in urmatorii 2-3 ... Chiar daca preturile au crescut, vanzarile din prima jumatate a acestui an s-au dublat.Piata rezidentiala din Capitala a fost dominata si in prima parte a acestui an de o cerere care a depasit cu mult oferta. Fapt ce a dat un avant tot mai mare preturilor la apartamentele noi ce au fost scoase la vanzare. In cea de-a doua parte a acestui an vor fi livrate noi apartamente, dar nu suficiente cat sa satisfaca cererea si sa tempereze ... citeste toata stirea