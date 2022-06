"Prima Casa" nu a influentat semnificativ preturile la imobile

Programul "Prima Casa" a adus cateva modificari ale preturilor apartamentelor, insa nu a produs efecte semnificative pe piata imobiliara, conform unui studiu facut de specialistii de la Colliers.

In ciuda estimarilor ca acest program va aduce cu sine un dezechilibru al preturilor si eventuale scumpiri, datele arata ca piata nu s-a modificat.

In Capitala, mici cresteri ale preturilor apartamentelor s-au inregistrat in sectoarele 2, 5 si 6. Scaderi usoare s-au inregistrat in in sectoarele 1 si 4, iar preturile apartamentelor in sectorul 3 au ramas neschimbate.

Conform studiului facut de Colliers, si gradul de negociere a suferit cateva schimbari.

In timp ce vanzatorii de apartamente de doua camere nu mai sunt dispusi sa negocieze pretul de tranzactie, cei proaspat intrati pe piata au preturi usor mai ridicate.

A.B.