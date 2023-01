Virusul care a lovit puternic la Globurile de Aur! Mai multe celebrități s-au declarat infectate

Mai multe vedete, printre care Collin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis și Michelle Pfeiffer, au anunțat că au contractat virusul Covid în zilele următoare decernării premiilor.

Lungmetrajul "The Fabelmans", regizat de Steven Spielberg, şi comedia cu accente noir "The Banshees of Inisherin" au câştigat principalele trofee atribuite marţi seară la gala Globurilor de Aur 2023, în cadrul unui show ce a marcat revenirea vedetelor de la Hollywood la o ceremonie care a fost ignorată de posturile de televiziune în 2022, din cauza unui scandal uriaş provocat de absenţa diversităţii şi de practicile lipsite de etică utilizate în trecut de organizatorii evenimentului, Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).

Anunțul vedetelor care au luat Covid nu îi miră pe specialiști, deoarece pe măsură ce temerile legate de virus se estompează și măsurile de siguranță publică scad, cazurile săptămânale au depășit 400.000 pentru fiecare dintre ultimele șase săptămâni, potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor, statistici nemaivăzute de la sfârșitul lunii septembrie.

Între timp, decesele săptămânale cauzate de Covid-19 continuă să crească, cu 3.907 raportate la 11 ianuarie

