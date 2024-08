Bezalel Smotrich, ministrul israelian al Finanţelor a anunţat miercuri, 14 august, că a fost aprobat planul construirii unei noi colonii - pe un teren înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO - în Cisiordania ocupată de Israel, relatează AFP.

Bezalel Smotrich - el însuşi un colonist - însărcinat cu Afacerile Civile la Ministerul Apărării, a anunţat pe X că biroul său şi-a ”terminat lucrările şi a publicat un plan al unei noi implantaţii (colonie), Nahal Heletz, în Gush Etzion”, un bloc de colonii situat la sud de Ierusalim.

Această nouă colonie, a cărei construcţie a fost aprobată de Guvernul Netanyahu în iunie, împreună cu alte patru colonii, se află între Gush Etzion şi oraşul palestinian Betleem.

”Nicio decizie antiisraeliană şi antisionistă nu va opri dezvoltarea unor implantaţii. Vom continua să luptăm împotriva acestui proiect periculos de crearea a unui stat palestinian prin crearea unor fapte pe teren”, declară Bezalel Smotrich.

”Aceasta este misiunea vieţii mele şi o voi continua atât timp cât este posibil”, subliniază el, în pofida faptului că toate aceste colonii israeliene sunt ilegale în dreptul internaţional.

Organizaţia nonguvernamentală (ONG) israeliană anticolonizare ”Pacea acum” a denunţat autorizarea planurilor de construcţie pe terenuri declarate proprietate de stat de către autorităţile israeliene.

Satul palestinian Battir - ale cărui case urmează să se învecineze cu viitoarea colonie, potrivit ONG-ului - este cunoscut prin terasele sale agricole, vii şi măslini şi a fost înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO.

