Un cutremur puternic a avut loc joi la Bogota, care a provocat, scurt timp, panică pe străzile capitalei Columbiei, însă autorităţile nu au anunţat imediat nici victime şi nici pagube, relatează AFP.

Seismul, de o magnitudine de 6,1, a avut loc la ora locală 12.04 (20.04, ora României), potrivit unui buletin al serviciului geologic columbian publicat pe reţeaua de socializare X (fosta Twitter).

Epicentrul cutremurului a fost localizat în localitatea El Calvario, situată la aproximativ 40 de kilometri sud-est de Bogota, la o adâncime de 30 de kilometri, potrivit serviciului geologic.

Clădiri au fost zgâlţâite, au răsunat sirene, iar mii de oameni, unii panicaţi, au ieşit imediat din clădiri şi s-au precipitat în stradă şi şi-au sunat apropiaţii pe mobil,.a constatat AFP.

Muncitori au coborât în grabă dintr-un imobil aflat în construcţie pentru a se refugia, printre alte sute de oameni, într-un parc vecin.

