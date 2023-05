Cazul ciudat al femeii care a fost peste 30 de ani în comă: ”Eram căsătoriți de numai un an și jumătate”

O femeie a murit după ce a fost în comă mai bine de 30 de ani, în urma unui accident suferit în anul 1991.

Miriam Visintin, din Riese, Veneto, a murit pe 10 mai la spitalul San Bassiano. Femeia a intrat în comă în urma unui accident care a avut loc în Ajunul Crăciunului din 1991. Soțul femeii a confirmat faptul că aceasta a murit în urma unui stop cardiac, scrie dailymail.co.uk.

Mașina în care se afla a alunecat pe gheață și a intrat într-un stâlp, drept urmare Miriam a suferit răni grave la nivelul capului.

”În sfârșit și-a găsit pacea... În sfârșit este acolo sus în pace și în paradis. Eram căsătoriți de doar un an și jumătate atunci când a avut loc tragedia. Eram atât de tineri și aveam atât de multe planuri... Soarta a fost dură cu ea. Nu merita tot ce i s-a întâmplat”, a declarat Angelo Farina, soțul ei.

Deși erau căsătoriți de numai un an și jumătate, soțul ei a vizitat-o zi de zi în următorii 30 de ani.

”Când m-am căsătorit cu ea am jurat că îi voi fi alături la bine și la rău. Am mers în fiecare zi, în pauza de prânz, cel puțin 15 minute. Uneori reușeam să ajung și seara. Dacă aș putea să mă întorc în timp, aș face la fel. Am decis pe loc că voi sta lângă ea pentru totdeauna, până în ultimele ei zile. A fost foarte dificil. Nu a fost o situație ușor de acceptat. Am avut multă furie în mine. O fată atât de frumoasă, de bună și de specială nu trebuia să sfârșească în acest fel”, a mai spus Angelo.