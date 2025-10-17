Românii comandă mai des mâncare decât ies la restaurant! Livrările au ajuns principalul motor de dezvoltare al Horeca

Livrările de mâncare la serviciu sau la domiciliu au devenit principalul motor de creștere al industriei HoReCa în zona urbană, deținând o cotă de piață mai mare decât restaurantele clasice cu servire la masă.

Numărul românilor care au comandat cel puțin o dată mâncare acasă ori la birou este în continuă creștere, scoțând în evidență noile realități sociale și economice din marile orașe.

Românii comandă mâncare mai des decât ies la restaurant, bonul mediu pentru o comandă cu livrare ajungând la valoarea de 61 lei/persoană.

Cotă de piață de 27% pentru zona de livrări

Românii din marile orașe comandă mâncare acasă sau la birou mai des decât ies la restaurant, potrivit unui studiu realizat de Hospitality Culture Research 2025 și analizat de Risco.ro.

Astfel, zona de delivery (livrări) reprezintă deja 27% din piața totală HoReCa urbană, depășind restaurantele clasice cu servire la masă, care au o pondere inferioară în piață, de 26%, potrivit sursei citate.

În ultimele șase luni, peste 80% dintre românii din marile orașe au comandat cel puțin o dată mâncare gătită acasă sau la birou, bonul mediu ajungând la 61 lei/persoană.

În București, comanda medie cu livrare se ridică la 61,9 lei/persoană, în vreme ce comanda medie la restaurant este în valoare de 82,7 lei/persoană, arată studiul citat.

”Delivery-ul a devenit motorul de creștere al industriei HoReCa urbane. Nu mai vorbim despre un canal secundar, ci despre cel care redefinește relația dintre brand și client – de la alegerea meniului, la ambalaj și până la fidelizare.”, declară Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute.

Piață estimată la peste 7 miliarde de euro

Hospitality Culture Institute este cea mai importantă platformă de cercetare, educație și networking dedicată industriei ospitalității din România, realizând Hospitality Culture Research din 2017.

Printre brandurile care au devenit parteneri sindicalizați ai studiului, beneficiind de acces complet la cercetări, se numără: Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, 5 to go, City Grill, Jerry’s Pizza, Trenta Pizza, Sphera Franchise Group, Fratelli, Metro, Macromex, Albalact, Auchan, Wolt, Rompetrol.

Trebuie precizat că piața HoReCa din România a fost estimată la 7,3 miliarde de euro în 2024.

”Într-un moment în care simțim cu toții presiunea costurilor și volatilitatea consumului, datele reale despre client devin cea mai valoroasă resursă. Scopul nostru este să oferim industriei un instrument comun de înțelegere și decizie – bazat pe cercetare, nu pe presupuneri”, arată Florin Maxim.

Prin urmare, sunt pregătite două cercetări complementare care vor fi implementate în 2026, vizând cel mai amplu studiu din industria HoReCa, pentru a măsura frecvența consumului, dimensiunea pieței și indicatorii de satisfacție, precum și o cercetare dedicată înțelegerii comportamentului clienților într-un context macroeconomic dificil, marcat de creșterile de taxe și food cost, presiunea pe forța de muncă, inflația și scăderea traficului în restaurante.

