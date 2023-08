Comandantul rus de batalion capturat de ucraineni: "Războiul va fi pierdut. Trebuie să ne întoarcem în Rusia să restabilim ordinea" VIDEO

Maiorul Iuri Tomov, capturat de ucraineni în timpul raidului-surpriză întreprins marți, 8 august, pe malul stâng al fluviului Nipru, a fost interogat în captivitate, ocazie cu care a vorbit despre dezastrul din armata rusă și lipsa de umanitate.

Tomov a fost dat dispărut inițial de blogerii ruși, care au negat că armata ucraineană ar fi reușit să-și atingă scopurile atacului. Cu toate acestea, ofensiva din localitatea Kozachi Laheri a avut succes, iar ucrainenii au reușit să facă un pod către terenul ocupat de ruși în zonă.

În plus, comandantul batalionului rusesc 1822, însărcinat cu apărarea malului stâng al fluviului a reapărut, într-un video în care le oferă indicații ucrainenilor.

În cursul serii de duminică, 13 august, armata ucraineană a publicat interogatoriul de 14 minute la care a fost supus maiorul Tomov, un ofițer de 45 de ani recrutat în septembrie 2022.

I had it translated on https://t.co/AQA1GVl358, hope it is accurate as I understand no russian. @Yuri_Gagarin_UA your feedback on the accuracy of the translation will be appreciated so that I know if I can use that web site in future. pic.twitter.com/CuKlAXbhxL