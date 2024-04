Comandant Hezbollah, lichidat de armata israeliană. Ismail Yousef Baz a fost ținta unui atac în Liban VIDEO

Comandantul regiunii de coastă al Hezbollah a fost lichidat de armata israeliană în urma unui atac aerian efectuat marţi, 16 aprilie, relatează The Times of Israel.

Ismail Yousef Baz, al cărui rang este echivalent cu cel al unui comandant de brigadă, a fost ţinta unui atac cu dronă în oraşul Ain Baal, în apropiere de Tyr. IDF afirmă că acesta era "un oficial senior şi un veteran al aripii militare a Hezbollah", deţinând mai multe funcţii, ultima fiind cea de comandant al regiunii de coastă. "Ca parte a poziţiei sale, el a fost implicat în avansarea şi planificarea lansărilor de rachete şi de rachete antitanc spre statul Israel din zona de coastă din Liban", a precizat armata israeliană, care a publicat şi imagini de la atac.

Loviturile israeliene în sudul Libanului au ucis marţi în total trei persoane, inclusiv comandantul de teren al Hezbollah, au declarat surse de securitate libaneze citate de Reuters. Ismail Baz a fost ucis într-o lovitură asupra unei maşini în apropierea oraşului Ain Ebel din sudul Libanului. Hezbollah a emis o declaraţie în care deplânge moartea lui Baz, dar nu a oferit detalii despre rolul său în cadrul organizaţiei.

Lovituri israeliene separate asupra a două vehicule în apropierea oraşului Chehabiyeh din sudul ţării au ucis cel puţin doi membri Hezbollah, au declarat o sursă de securitate şi un oficial al apărării civile.

Hezbollah şi Israelul au schimbat aproape zilnic focuri de armă, în paralel cu războiul din Gaza, în cele mai grave ostilităţi de când au purtat un război major, în 2006.

Luptele au provocat moartea a cel puţin 370 de libanezi, dintre care peste 240 de luptători Hezbollah şi 68 de civili, potrivit unui bilanţ al Reuters, şi au alimentat îngrijorarea cu privire la potenţialul unei noi escaladări între inamicii regionali. Optsprezece israelieni, soldaţi şi civili, au fost ucişi.

The IDF says it has eliminated the commander of Hezbollah's coastal region in an airstrike in southern Lebanon today pic.twitter.com/MtyyKYu1HK