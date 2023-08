Comandantul rus dispărut în urmă cu 5 zile a fost găsit. "Îi ajută pe ofițerii ucraineni" VIDEO

Armata ucraineană a publicat duminică, 13 august, pe rețelele sociale un film care-l înfățișează pe un maior rus pe nume Tomov, comandantul batalionului 1822 poziționat de Kremlin pe malul estic al fluviului Nipru.

Ofițerul rus a fost dat dispărut, conform articolele blogerilor militari ruși, în data de marți, 8 august, atunci când armata ucraineană a efectuat mai multe raiduri navale pe malul estic al râului Nipru, controlat încă de Kremlin.

Ofensiva i-a luat prin surprindere pe ruși, care au cedat în cele din urmă localitatea Kozachi Laheri, iar Ucraina a reușit să creeze un pod fluviul pe care a continuat apoi înaintarea pe uscat mai mulți kilometri pe teritoriul controlat de Rusia.

Cu ocazia raidului, Ucraina a luat mai mulți prizonieri, printre care și pe maiorul Tomov, comandantul batalionului rusesc 1822.

"Comandantul rus al batalionului 1822, din orașul Samara, maiorul Tomov, care a dispărut în urmă cu 5 zile, a reapărut viu pe partea ucraineană. În acest videoclip îi ajută pe ofițerii ucraineni dezvăluind și punând pe hartă pozițiile și fortificațiile rusești de-a lungul malului estic al râului Nipro", arată jurnalistul ucrainean Viktor Kovalenko, care postează un film făcut public de Kiev.

