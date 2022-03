Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei a anunțat sinuciderea comandantului Regimentului 13 Tancuri din Divizia 4 din Rusia.

Alți șapte generali ruși au fost ucisi de la începutul războiului, potrivit informațiilor furnizate de armata ucraineană.

The Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of #Ukraine reports the suicide of the commander of the 13th Tank Regiment of the 4th Tank Division of #Russia pic.twitter.com/X33yVzLCII