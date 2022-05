Șeful de stat major al regimentului Azov, Bogdan Krotevici, lasă de înțeles că refuză să se predea forțelor armate ruse și că va continua să reziste în oțelăria Azovstal.

Bohdan Krotevici a postat pe Twitter o fotografie cu el în interiorul uzinei, în seara zilei de miercuri, 18 mai, imaginea fiind însoțită de mesajul "Lupta continuă".

“Eram deja sigur că voi muri de câteva ori, dar umorul m-a ajutat întotdeauna să îndur cu calm. Moartea va veni oricum, dar când un războinic moare protejându-și țara, personal consider că este o moarte demnă”, a spus Krotevici pentru Wall Stree Journal.

Video of Ukrainian soldier in #Azovstal smirking at shelling. This guy is a badass!😂🙏🇺🇦 pic.twitter.com/eVYpRBfqWX