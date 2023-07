De ce i-a lăsat Erdogan pe liderii Azovstal să se întoarcă în Ucraina. "Zelenski a speculat perfect dependența lui Putin de Turcia"

Controversatul lider turc Recep Tayyip Erdogan a luat în ultimele zile cel puțin două decizii care pot fi interpretate ca o sfidare la adresa lui Vladimir Putin.

Cea mai recentă a însemnat ridicarea veto-ului Turciei privind accederea Suediei în NATO.

Cu câteva zile înainte, pe 8 iulie, președintele ucrainean Zelenski a anunțat aducerea acasă a comandanților care s-a predat în mai 2022 la combinatul Azovstal, din Mariupol.

După patru luni de prizonieriat, liderii batalionului ucrainean care a rezistat eroic în uzina de la marginea orașului Mariupol, au fost eliberați în septembrie 2022 în cadrul unui schimb de prizonieri, după negocieri complexe intermediate de Erdogan, dar li s-a cerut să rămână în Turcia până la sfârşitul războiului.

Cu toate acestea, Zelenski i-a adus acasă pe cei șapte comandanți, iar cel puțin unul dintre ei a anunțat că se va întoarce pe front.

Analistul politic ucrainean Anton Gerașchenko a emis câteva considerații legate de implicațiile strategice ale deciziilor lui Erdogan:

"De ce i-a lăsat Recep Tayyip Erdogan pe comandanții Azovstal să se întoarcă în Ucraina?

Este evident că, ajutând Ucraina, Erdogan își întărește poziția. El vrea să fie de partea protagonistului - Ucraina. Cooperarea cu NATO este, de asemenea, importantă pentru el.

Ads

Turcia anunță tuturor că este o țară NATO înainte de toate și că „aprecierea relațiilor cu Rusia” vine mult mai târziu.

Dar aceste decizii recente ale lui Erdogan nu înseamnă neapărat o schimbare a cursului său politic.

Strategia politică a liderului turc este evidentă - întărirea lui, a partidului său și a Turciei. Recent a fost reales președinte și are un mandat de cinci ani înaintea lui.

El știe bine că Putin devine din ce în ce mai slab. Și făcându-i o favoare lui Zelenski, el face o favoare tuturor celor care susțin Ucraina.

Erdogan nu a avut angajamente scrise față de Putin. Așa că a făcut ceea ce a considerat favorabil pentru sine.

Și Putin se află acum într-o poziție în care nu poate răspunde la astfel de acțiuni - Rusia are nevoie de Turcia mai mult decât Turcia are nevoie de Rusia. Prin tranzitul turcesc pe Marea Neagră Rusia primește mărfuri, materii prime și tehnologie. Turcia este o piață uriașă pe care Rusia încă își poate vinde serviciile. Mai mult, Turcia rămâne singurul consumator important de gaz rusesc din Europa. De fapt, Putin nu are altă opțiune.

Prin urmare, Erdogan a jucat în interesele Turciei, iar Zelenski a speculat perfect această situație, realizând dependența lui Putin de Erdogan.

Liderii turci și ucraineni au implementat o soluție genială, în timp ce Putin, ca de obicei, se preface că este înșelat, dar nu răspund cu nimic care să poată avea impact", consideră Gerașchenko.

Ads