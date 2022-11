Atac al unui comando ucrainean pe teritoriul Rusiei, la 500 de kilometri de graniță. Două elicoptere au fost complet distruse VIDEO

Comandouri ucrainene au aruncat în aer trei elicoptere de luptă de pe un aerodrom militar rusesc din apropierea frontierei cu Letonia, într-unul dintre cele mai spectaculoase raiduri din spatele liniilor lansate de ambele părți de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina, au confirmat marți, 1 noiembrie, mai multe surse citate de kyivpost.com.

Direcția principală de informații (GUR) a Ministerului Apărării din Ucraina a declarat că atacul din 30 octombrie a avut loc la baza aeriană Veretye a armatei ruse din nord-vestul regiunii Pskov. Baza se află la peste 500 km, în zbor de rachetă, de Ucraina, la sud, și la aproximativ 110 km de Letonia, membră NATO, la est.

Două elicoptere de atac Kamaz-52 au fost distruse complet, iar un al treilea a fost grav avariat de încărcăturile detonante plasate de agenți ucraineni infiltrați în și din locație fără a fi detectați, se mai arată în comunicatul GUR. Ulterior, echipele de securitate ruse au găsit un al patrulea elicopter echipat cu explozibili care nu a explodat, potrivit unor informații de presă.

Elicopterul Ka-52 "Alligator" este unul dintre cele mai recente avioane de luptă ale Kremlinului și a fost prezentat pe scară largă în presa controlată de stat ca un exemplu al puterii militare rusești în creștere. Aflat în producție de serie din 2007, aeronava în valoare de 16 milioane de dolari este echipată cu un sistem computerizat digital pe mai multe niveluri, un afișaj de vedere montat pe cască, navigație avansată și puncte tari pentru rachete antitanc, rachete de atac la sol și bombe aeriene.

At the Veretye air base in Russian Federation (Pskov region, island-5) on the night of October 30, as a result of mining, two Russian attack helicopters Ka-52 and one MI-28N were completely destroyed. Two more are heavily damaged. pic.twitter.com/5EzE7v9SN8