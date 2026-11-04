Comasarea CNAIR și CNIR propusă de Grindeanu, criticată de opoziție. ”CNIR are 70 de angajați, iar CNAIR 7.000. S-ar putea ca CNIR să-și facă chiar mai bine treaba”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a propus recent comasarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cu Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), pe motiv că ambele companii de stat ”fac cam același lucru”.

Opoziția îl contrazice însă pe liderul PSD. Fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor din partea USR, Horațiu Cosma, a spus în cadrul emisiunii Business Focus că această propunere este o nouă încercare de ”a arunca cu praf în ochii românilor”.

”Noua companie de drumuri (n.r. CNIR) a fost creată în 2016, dintr-o frustrare foarte mare, venită inclusiv din societate, pentru că vechea companie nu-și face treaba, că întârzie proiecte, că nu se ocupă cum ar trebui de marile autostrăzi ale României. Această companie nouă are scopul de a prelua doar proiectele de investiții și de a le construi: să construiască A7 până la Siret, să construiască autostrada Sibiu-Pitești, Ploiești-Brașov și așa mai departe. Vechea companie (n.r. CNAIR) rămâne doar cu întreținerea rețelei, cu partea de deszăpezire, reasfaltare și așa mai departe”, explică acesta.

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Mai mult, Horațiu Cosma spune că CNIR a obținut deja rezultate și a reușit să deblocheze proiecte aflate de mult în sertarele CNAIR:

”Deocamdată, această gândire a fost eficientă, în sensul că noua companie de drumuri a preluat o parte din proiecte și s-a mișcat bine. Au un prim șantier undeva pe Autostrada Transilvania și e cu mult înainte de termenul contractual. Se pot face și lucrări mai rapid și în termene, nu cu întârzieri. Au început, tot înainte de termen, un prim șantier pe autostrada Unirii A8, între Transilvania și Moldova, pe zona montană, iar pe celelalte sunt extrem de avansați cu proiectarea. Avansați sunt și pe drumul expres Focșani-Brăila, care să conecteze zona Brăila-Galați cu rețeaua națională în A7”.

”CNIR are 70 de angajați, iar vechea companie de drumuri are 7.000”

Fostul secretar de stat a mai explicat pentru Ziare.com că nu la noua companie ar trebui să se facă restructurări, ci la CNAIR, care are de 100 de ori mai mulți angajați și nu are rezultate care să justifice un număr atât de mare.

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”Este o temă falsă. CNIR are 70 de angajați, vechea companie de drumuri are 7.000 și nu mi se pare că diferența de performanță între cele două e de la 1 la 100, ba, dimpotrivă, s-ar putea să-și facă chiar mai bine treaba noua companie.

Am avut inclusiv jalon PNRR ca această nouă companie să fie operaționalizată și să i se ofere pârghii și proiecte. Asta am încercat și noi, să-i dăm proiecte care erau blocate, care erau întârziate, cu licitații de ani de zile: alternativa Techirghiol în sudul litoralului, autostrada București-Alexandria, podul 2 Giurgiu-Ruse sau Autostrada Făgăraș-Brașov. Astfel de proiecte care erau cu probleme la vechea companie trec la noua companie pentru a primi un suflu nou, o nouă abordare”, susține fostul secretar de stat.

În plus, acesta spune că în vara anului 2026 CNAIR a cerut din partea Ministerului Transporturilor angajări suplimentare de 500 de oameni.

”Evident că am refuzat așa ceva, s-au supărat și au sunat în toate direcțiile, au făcut ca toate cele. În momentul de față, din cei 7.000 de oameni, 1.000 sunt la aparatul central de la București care se ocupă strict de partea de investiții, de gestionarea activității. Eu zic că este nevoie, cel puțin în partea centrală, de mult mai puțini oameni, o structură foarte suplă care să coordoneze secțiile de drumuri din teritoriu care se ocupă de întreținere”, consideră Horațiu Cosma.

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Mai mult, acesta spune că focusul ar trebui să se mute de la București, unde au ”tot felul de șefi plătiți cu 3.000-4.000 de euro, cu sporuri peste sporuri și cu două mașini de serviciu”, și să se concentreze în teritoriu, la ingineri, la întreținere, la oameni care fac curățenie, tund iarba sau reasfaltează.

Nu în ultimul rând, Horațiu Cosma subliniază faptul că CNIR ar trebui să continue să-și facă treaba, iar vechea companie să se redimensioneze și să rămână doar personalul necesar pentru partea de întreținere, în condițiile în care există ”o mare așteptare în toată România să terminăm odată cu aceste autostrăzi, să nu tot povestim despre ele, ci să circulăm de ele”.

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