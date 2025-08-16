Haos pentru toată lumea după comasare. Unele școli au găsit alte soluții legale. Sindicalist: „Guvernul a aruncat un ciocan în niște mecanisme fragile”

Inspectoratele școlare din mai multe județe s-au apucat abia săptămâna aceasta să trimită propuneri de reorganizare a unităților preuniversitare. Din cauza faptului că măsurile anunțate de Ministerul Educației au devenit lege doar cu puțin timp în urmă, inspectoratele au început acest proces la mai puțin de o lună înainte de începerea anului școlar 2025–2026 (8 septembrie). Ceea ce înseamnă că unii elevi încă nu știu, cu siguranță, la ce școală vor începe noul an.

Măsura prevede comasarea de licee, școli și grădinițe pe baza unui număr minim de elevi și a prevederilor Legii nr. 141/2025. Sindicatele din învățământ se opun restructurărilor, contestă și alte schimbări, precum creșterea numărului de elevi pe clasă, majorarea normei didactice și reducerea tarifului pentru plata cu ora, și amenință cu boicotarea începerii școlii și cu un miting național de peste 30.000 de persoane la București.

Ministerul Educației spune că scopul este eficientizarea cheltuielior

și adaptarea la realitățile demografice, în timp ce sindicatele avertizează asupra pierderii locurilor de muncă, a diminuării calității educației și a închiderii școlilor din comunitățile mici.

Profesorii mai îndrăzneți au găsit excepții de la măsura de austeritate

Profesorii, totuși, au reușit să găsească unele excepții de la măsura lui Daniel David. Ziare.com a discutat cu Alexandru Mihai Mihalcea, dascăl la Școala Gimnazială Numărul 5, de Arte, din București.

„Ca un sindicalist ce sunt, am zis să vorbesc cu juristul Federației Sindicale din București și să-l întreb dacă putem găsi ceva. Există un principiu legal care spune că, dacă legea nu este specifică în ceea ce te privește pe tine ca excepție, se aplică legea care este specifică. Iar în cazul acesta avem legea învățământului din 2016 și cea din 2023, unde sunt foarte clar stipulate aceste excepții de la comasare: școlile vocaționale, școlile sportive, școlile pentru copii cu nevoi speciale și anumite excepții pentru școlile unice. Dacă există o singură școală într-un sat, spre exemplu, ar fi ridicol să fie comasată,” a explicat acesta.

De asemenea, printre instituțiile de învățământ exceptate de la comasare, din cauza neatenției prin care a fost realizată legea, se mai află și cele cu profil maghiar. În această situație specifică se află și elevii din Întorsura Buzăului (județul Covasna), oraș unde sunt prezente doar două licee, unul teoretic și unul tehnic.

Din cauza numărului mai scăzut de elevi, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, renovat și dotat cu echipamente noi, din fonduri europene, și-ar fi încetat activitatea, rămânând un singur liceu în tot orașul, și anume Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”.

„De asemenea, școlile cu profil maghiar intră, în general, în categoria școlilor unice. Deci nu ar trebui să fie comasate. Există excepții care sunt naturale. Ideea este că sistemul nostru de învățământ, ca orice sistem de învățământ de stat, este un mecanism extrem de complex, construit în decenii. Și ceea ce a făcut Guvernul asta a fost să arunce efectiv un ciocan în acele mecanisme fragile,” a explicat Alexandru Mihalcea, pentru noi.

„Atitudinea ar trebui să fie, mai degrabă, de revoltă”

Întrebat dacă în viitor ar putea apărea repercusiuni pentru școlile care se agață de această portiță, profesorul nu a exclus acest aspect.

„Ar trebui să schimbăm și niște reguli interne. Spre exemplu, noi nu avem clasa 0. De anul acesta vom avea clasa 0. Înțelegeți? Deci ar trebui, practic, să ne adaptăm, și aceste tensiuni de care vorbești pot apărea în cazuri în care vor deveni extrem de zeloși în a vedea cum a fost aplicată legea dată de Bolojan,” a relatat Alexandru Mihalcea.

Din păcate, doar unele școli au realizat că pot exista aceste excepții, din cauza comunicării dificile dintre instituțiile de învățământ.

„Sunt mai multe niveluri la care te poți informa. Te poți informa de la inspectorate, care primesc informația centralizată din Guvern și de la minister; te poți informa de la colegi, care, să spunem, nu întotdeauna au informații foarte bune; și te poți informa de la sindicat, în cazul în care există o colaborare directă bună cu federația sindicală.

Mi se pare că există o lipsă foarte mare de informație și, din ce cred eu, în panica creată de pachetul Bolojan majoritatea nu prea știau. Sincer, majoritatea voiau să se supună, să stea cu capul plecat, ca să nu li se întâmple nimic, cam aceasta era atitudinea, din ce am observat eu. Era o atitudine de panică și e straniu, fiindcă atitudinea ar trebui să fie, mai degrabă, de revoltă,” a mai explicat acesta.

