Ministrul Educației: Comasarea școlilor nu afectează elevii. Cine a luat, de fapt, decizia în acest sens

Ministrul Educației, Daniel David, susține că măsura prin care peste 500 de școli și-au pierdut personalitatea juridică nu îi afectează nici pe elevi, nici pe angajații din sistem, aceasta având impact asupra numărului directorilor de școli.

”Faptul că și-au pierdut personalitatea juridică nu înseamnă că ai mutat copiii din structura în care au fost, nu înseamnă că ai dat afară personalul administrativ sau profesorii. Pur și simplu, înseamnă că nu mai ai doi directori, ci ai un director, atât. Și voi proteja această structură nouă să nu fie modificată, fundamental, pe parcursul acestui an, vedem cum funcționează pe parcursul acestui an, fiindcă toată lumea recunoaște că această organizare s-a făcut pe repede înainte”, a declarat Daniel David, la Antena 3.

El a subliniat că și în anii anteriori au fost școli care și-au pierdut personalitatea juridică, admițând însă că numărul acestora nu a fost la fel de mare.

Ministrul a anunțat că, după măsurile adoptate recent, se vor face analize, iar cele care nu au avut impact pozitiv vor fi modificate.

”Vreau să văd cum funcționează acest lucru pe parcursul anului. Iar lucrurile care nu funcționează bine vor fi schimbate. În plus, și aici încerc să mă uit la un lucru pozitiv – repet, nu l-aș fi făcut așa dacă n-aș fi avut situația de criză – dar mă uit și la partea pozitivă, prin faptul că reduci fragmentarea unităților școlare, creezi și potențialul de a face mai ușor normele didactice. Un profesor nu mai are, spre exemplu, două sau trei contracte cu unități cu personalitate juridică diferite, ci are pur și simplu un contract cu unitatea care are personalitatea juridică. Deci, altfel spus, sigur că s-a făcut pe repede înainte, dar în același timp încerc să mă uit și la partea pozitivă și vom testa să vedem cum funcționează aceste lucruri în acest an, iar ce nu merge bine, se poate schimba oricum”, a adăugat Daniel David.

Ads

El a precizat că nu ministerul, ci autoritățile locale, în acord cu inspectoratele școlare, au decis asupra comasărilor, pe baza realităților din teren.

Proteste ale profesorilor

Profesorii, aflați în a patra săptămână de proteste, amenință cu boicotarea începerii noului an școlar, în condițiile în care federațiile sindicale au programat pentru 8 septembrie miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, între orele 11:00 - 16:00.

Sindicaliștii din învățământ au organizat noi proteste la Ministerul Educației și Cercetării, la mai bine de patru săptămâni de la primele acțiuni de acest gen declanșate după intrarea în vigoare a Legii 141/2025, supranumită „Legea Bolojan”.

Potrivit sindicaliștilor, legea prevede, printre altele, creșterea normei didactice în învățământul preuniversitar cu cel puțin două ore, tăierea burselor de reziliență și excelență pentru elevi, reducerea numărului de burse de merit, reducerea fondului de burse pentru studenți, comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi și modificări privind plata cu ora, modificări care „afectează” sistemul de educație din România.

Ads