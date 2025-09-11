Cum vrea ministrul de Interne să transforme combaterea violenței domestice într-o cauză națională. "Au fost 27.000 de cazuri în 2025 până acum"

Având în vedere zecile de mii de victime ale acestui fenomen, combaterea violenței domestice trebuie să devină o cauză națională, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

"Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne angajăm în această bătălie pentru combaterea violenței domestice. Cred că această cauză trebuie să devină o cauză națională. Și asta nu pentru că o spune un ministru, nu pentru că o spune un guvern, Parlamentul ori vreun partid politic, ci pentru că o spuneți dumneavoastră, inclusiv astăzi, prin prezența dumneavoastră aici, în sală.

O spun cei care sunt animați de organizarea acestei bătălii, o spun zecile de mii de victime într-un mod dramatic, demn, deși în tăcere, câteodată. Această cauză trebuie să devină una națională, pentru că este inacceptabil ca o țară care se vrea democratică și liberă și europeană, cum se spune, aproape ca un clișeu, să tolereze fără să reacționeze altfel decât prin instituții de forță, eventual", a afirmat Cătălin Predoiu, joi, la dezbaterea publică "România fără violență".

El a atras atenția asupra necesității conștientizării cât mai multor cetățeni asupra fenomenului violenței domestice.

"În fața acestei rușini, aș putea să spun, de ordin social, care este violența domestică, în fața acestui semn grav care arată că nu avem rezolvate probleme elementare de educație și de empatie în societate, este important să devină o cauză națională. Pentru că e important să conștientizăm cât mai mulți cetățeni, cât mai mulți oameni, cu sau fără răspunderi în această țară, care să se strângă într-un singur glas, într-o singură forță, pe tot cuprinsul țării, în toate comunitățile și foarte rapid.

Ads

Dacă nu în luni de zile, măcar în ani de zile să punem capăt acestui fenomen. Pentru că indiferent cât de mult am interveni cu combaterea lui, dacă nu reușim prevenția lui, el va reveni și reveni și reveni și va lăsa în urmă mereu și mereu alte victime", a subliniat Cătălin Predoiu.

El a punctat că este în scădere numărul cazurilor de violență domestică tradusă și în infracțiuni, dar se menține ridicat.

"În primele luni ale acestui an avem încă zeci de mii de cazuri de violență domestică, tradusă și în infracțiuni, respectiv în jur de 34.000 de cazuri am avut în 2024, avem 27.000 anul acesta. Este foarte mult încă, deși este un trend în scădere (...).

Sunt nenumărate alte cazuri de violență domestică netraduse în infracțiuni. Sunt bruscări, jigniri, violențe verbale, unele care până la urmă nici nu pot fi descoperite uneori și asta arată că avem foarte, foarte mult de lucru. Există o reacție, fără îndoială.

Sunt emise până la această oră, în acest an, peste 7.000 de ordine de protecție provizorii. Din ele, cam 40% sunt transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată", a mai spus ministrul Predoiu.

La rândul său, președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, a declarat în cadrul dezbaterii că anul trecut au fost în Ilfov 137 de cazuri de femei abuzate care s-au mutat în cele două centre din subordinea instituției pe care o reprezintă.

Ads