O nouă eră în combaterea orbirii. Implantarea unui cip sub retină poate restabili vederea pierdută

Un implant electronic ocular cu o grosime cât jumătatea firului de păr uman a ajutat persoanele cu pierderi de vedere incurabile să vadă din nou, deschizând o potențială „nouă eră” în combaterea orbirii, scrie The Guardian.

Medicii care au implantat dispozitivele protetice în formă de cartelă SIM spun că i-au ajutat pe mulți dintre cei 38 de pacienți vârstnici din studiu să își recâștige capacitatea de a citi litere, numere și cuvinte.

„În istoria vederii artificiale, aceasta reprezintă o nouă eră”, a declarat Mahi Muqit, consultant senior la spitalul oftalmologic Moorfields din Londra, unul dintre cele 17 centre implicate.

„Pacienții orbi pot beneficia de o restaurare semnificativă a vederii centrale, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Recuperarea capacității de a citi este o îmbunătățire majoră a calității vieții lor, le îmbunătățește starea de spirit și îi ajută să își reabiliteze încrederea și independența.”

Studiul a constatat că 84% dintre participanți au fost din nou capabili să citească litere, numere și cuvinte după ce li s-a montat implantul, numit dispozitivul Prima.

Specialiștii oftalmologi au salutat rezultatele ca fiind „remarcabile” și au spus că dispozitivul ar putea ajuta persoanele cu forma „uscată” de degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV), principala cauză a pierderii vederii la persoanele de peste 50 de ani.

„Noul implant revoluționar este primul dispozitiv care permite oamenilor să citească litere, numere și cuvinte printr-un ochi care și-a pierdut vederea”, au declarat reprezentanții Moorfields.

Cei 38 de pacienți aveau cu toții atrofie geografică cu DMLV uscată, care, în timp, privează progresiv pe cineva de vedere și pentru care nu există tratament. Majoritatea persoanelor cu această afecțiune își pierd o parte din vederea centrală și, în unele cazuri, aceasta progresează spre pierderea completă a vederii, pe măsură ce celulele din maculă mor, iar macula centrală se topește.

Toți își pierduseră vederea centrală și aveau doar o vedere periferică limitată înainte de a li se implanta dispozitivul într-o operație care a durat mai puțin de două ore. Cinci au fost tratați la Moorfields, iar ceilalți la spitale din Germania, Franța, Italia și Olanda.

„Înainte de a primi implantul, era ca și cum aș fi avut două discuri negre în ochi, cu exteriorul distorsionat. Eram o cititoare pasionată și îmi doream asta înapoi. Nu am simțit durere în timpul operației, dar ești totuși conștientă de ce se întâmplă.

A făcut o mare diferență. Este un nou mod de a privi prin ochii tăi și a fost extrem de emoționant când am început să văd o literă. Nu este simplu să înveți să citești din nou, dar cu cât petrec mai multe ore, cu atât învăț mai multe”, a declarat Sheila Irvine, o femeie din Wiltshire, una dintre cele cărora li s-a implantat cipul la Moorfields.

Dispozitivul Prima, un microcip super-subțire de doar 2 mm/2 mm, este introdus sub centrul retinei ochiului într-o procedură cunoscută sub numele de vitrectomie.

Pentru a-i ajuta să vadă și să scrie, pacienților li s-au administrat ochelari de realitate augmentată care conțin o cameră video conectată la un mic computer, pe care l-au atașat la talie. Acesta includea o funcție de zoom pentru a face textul mai mare și mai ușor de citit.

Pacienții pot folosi ochelarii pentru a focaliza și scana obiectul din imaginea proiectată pe care doresc să îl citească. Ochelarii proiectează scenele ca un fascicul infraroșu care trece prin cip, ceea ce activează dispozitivul. Inteligența artificială din computerul de la talie procesează informațiile și le transformă într-un semnal electric, care trece prin celulele din retină și nervul optic în creier.

Muqit a subliniat că pacienții au trebuit să urmeze un antrenament și o reabilitare intensivă a ochilor pentru a beneficia de beneficiile tehnologiei.

„Nu este ca și cum ți-ai pune un cip în ochi și apoi poți vedea din nou. Trebuie să înveți să folosești acest tip de vedere”, a spus el.

Rezultatele studiului sunt raportate în New England Journal of Medicine.

