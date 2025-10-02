Combinatul siderurgic de la Galați, în pragul dezastrului. Muncitorii au protestat pentru că nu și-au primit salariile

Combinatul siderurgic de la Galați, în pragul dezastrului. Muncitorii au protestat pentru că nu și-au primit salariile
Nemulțumiți de întârzierile salariale și de lipsa bonurilor de masă, peste 200 de angajați ai combinatului siderurgic din Galați au ieșit la protest, acuzând conducerea și chiar liderii sindicali că i-au abandonat.

Muncitorii se tem că planul de suspendare a contractelor de muncă, cu doar 75% din venituri, este doar un pas spre închiderea uzinei. În timp ce oamenii vorbesc despre datorii și riscul pierderii locurilor de muncă, administratorul judiciar anunță negocieri cu investitori români și străini pentru salvarea combinatului.

Protestul a început la poarta principală a combinatului, unde muncitorii au scandat împotriva conducerii, dar și a liderilor sindicali care, spun ei, nu li s-au alăturat. Protestatarii au vrut să discute și cu cei din conducerea combinatului. La poartă au fost întâmpinați de paznic, arată Știrile ProTV.

Muncitorilor li s-a transmis că situația este critică și doar statul mai poate salva uzina.

"Combinatul se cam duce de râpă și e posibil ca în viitor să pierdem locurile de muncă. Ar fi bonurile pe 2 luni, plus lichidarea pe luna august. Acum urmează să primim șomajul", a spus un angajat al companiei, conform sursei citate.

"Este o întrerupere de contract de o lună, presupune întreruperea contractului pe o perioadă determinată și o indemnizație de 75% din salariu. Și aia primită-n 2 tranșe", a declarat alt muncitor.

Se așteaptă un investitor

Administratorul judiciar Remus Borza spune că sunt discuții cu investitori din țară și din străinătate pentru salvarea combinatului.

Dorinel Umbrărescu, supranumit "regele asfaltului", ar putea prelua combinatul siderurgic Liberty Galați dacă statul român îi cedează creanța de peste jumătate de miliard de euro pe care o are de recuperat de la companie. Investitorul consideră că doar astfel uzina poate fi salvată de la faliment.

Altfel spus, Umbrărescu ar putea prelua datoria către statul român a actualului proprietar al combinatului, Sanjeev Gupta. „Dacă statul este de acord să-i cedeze creanța pentru a prelua combinatul, îl va face să funcționeze. Dacă nu, combinatul nu va mai merge niciodată”, au declarat pentru Economedia surse apropiate negocierilor.

