O delegație formată din 12 manageri și experți ai grupului chinez Risun, cu afaceri anuale de peste 13 miliarde de euro, a inspectat timp de două zile combinatul siderurgic Liberty Galați, în vederea unei posibile achiziții. Specialiștii au analizat instalațiile și capacitățile de producție, iar o parte dintre ei vor continua evaluarea tehnică.

Vizita are loc în contextul în care combinatul a fost scos la vânzare la un preț de pornire de 200 de milioane de euro, deși fusese evaluat inițial la 904 milioane de euro, arată Gândul.ro.

Nu este prima oara când combinatul Liberty Galați este vizitat de reprezentanții gigantului chinez. Prima vizită a fost pe 22 septembrie 2026. Atunci, patru membri ai companiei chineze au fost informați despre situația economică a combinatului și au analizat capacitățile tehnologice și comerciale ale platformei.

Combinatul a anunțat că întâlnirile cu potențialii cumpărători vor continua până pe 10 decembrie, data-limită pentru depunerea ofertelor. Deși grupul Risun analizează în detaliu combinatul, compania chineză nu a anunțat până acum o ofertă de achiziție, arată stiripesurse.

Risun Group este o companie înființată în anul 1995, la Beijing. Este unul dintre marii producători mondiali de cocs metalurgic. Grupul activează în mai multe industrii și are operațiuni în Asia și Australia. În 2025, a raportat afaceri de peste 13 miliarde de euro și aproximativ 14.600 de angajați. Risun Group nu produce oțel, ci furnizează materii prime esențiale pentru industria siderurgică, precum cocsul metalurgic. O eventuală achiziție a combinatului Liberty Galați i-ar putea permite să intre în producția de oțel și să obțină o platformă industrială în UE.

Alte companii interesate de achiziția activelor combinatului sunt așteptate la Galați în perioada următoare.

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