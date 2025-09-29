Cel mai mare combinat din țară este în prag de dezastru. „Toţi cei 3.300 de angajaţi rămaşi sunt în şomaj generalizat”

Combinatul siderurgic din Galați, cel mai mare din țară, a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj, iar o parte din personalul TESA a fost restructurat. Administratorul concordatar susține că așteaptă semne de la Guvern pentru salvarea companiei.

Combinatul, care poartă în prezent numele de Liberty Steel, este cel mai mare producător român de oțel, a luat măsurile ca urmare a datoriilor uriașe.

Banca de stat Exim Banca Românească și ANAF sunt cei mai mari creditori ai Liberty Galați, cu creanțe de 707,6 milioane lei, respectiv 587,1 milioane lei, dintr-un total de aproape 4,7 miliarde lei.

„Am trimis cinci memorii în două luni către guvern. S-a realizat comitetul interministerial, care s-a întrunit la prima şedinţă. Aşteptăm să fim chemaţi la discuţii. În prezent toţi cei 3.300 de angajaţi rămaşi sunt în şomaj generalizat“, a spus pentru ZF Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar, alături de Sierra Quadrant.

Guvernul vrea să salveze de la faliment combinatul Liberty Galaţi, fostul SIDEX, cu ajutorul unui comitet interministerial.

Pe 18 septembrie, Ilie Bolojan a înființat un Comitet interministerial de protejare a interesului statului la combinatul siderurgic Liberty Galați și la fabrica de produse tubulare a acestuia, ambele controlate de miliardarul Sanjev Gupta și aflate în concordat preventiv pentru evitarea insolvenței.

Vicepremierul Marian Neacşu a organizat joi, 25 septembrie, prima întâlnire a comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galaţi şi Liberty Tubular Products Galaţi.

Membrii comitetului au analizat situaţia economico-financiară şi juridică a celor două societăţi, din perspectiva obligaţiilor financiare şi a procedurilor judiciare aflate în derulare, precum şi din punct de vedere social.

Comitetul va mai trebui să stabilească măsuri de reducere a impactului social în situația restrângerii sau închiderii activității celor 2 companii și să formuleze propuneri de modificări legislative pentru protejarea intereselor statului la ele.

În martie, Liberty Galați a intrat în concordat preventiv, o procedură juridică protectoare, care să îi dea un spațiu de manevră pentru negocierile cu creditorii.

Atunci, muncitorilor li s-a promis că nu vor intra în şomaj tehnic. Combinatul se confruntă cu presiuni din toate părțile.

Cum a cumpărat Gupta combinatul de la Galați

Gupta, a cărui familie controlează conglomeratul GFG Alliance, din care face parte și Liberty, are o istorie recentă marcată de scandalul Greensill. În 2021, firma de servicii financiare Greensill Capital a intrat în colaps. Aprofundarea circumstanțelor care au dus la acest picaj a scos la iveală că GFG a obținut un împrumut de 2,2 miliarde de euro, bazat pe creanțe comerciale, pentru a cumpăra 7 combinate europene, inclusiv pe cel de la Galați, conform Financial Times.

Facilitatea de credit era de trei ori mai mare decât suma de 740 de milioane de euro plătită de Liberty către multinaționala ArcelorMittal, fosta proprietară, conform Profit.

GFG a ajuns să fie „în continuare profund dependentă de finanțare opacă și neconvențională, legată de capitalul de lucru și de lanțurile de aprovizionare, care pot fi scumpe”, scria FT în 2019. Ulterior, Biroul pentru Fraudă Serioasă (SFO) din Regatul Unit a anunțat o anchetă privind posibile ilegalități legate de colapsul Greensill. Investigația este încă în desfășurare, conform autorităților.

„SFO investighează suspiciuni de fraudă, comerț fraudulos și spălare de bani, în legătură cu finanțarea și conduita afacerilor din GFG Alliance, inclusiv aranjamentele de finanțare cu Greensill Capital UK Ltd”, scrie pe site-ul instituției.

