"Regele asfaltului" din România, gata să preia și combinatul siderurgic de la Galați, după ce a devenit proprietarul celui de la Oțelu-Roșu. Ce condiții pune SURSE

Autor: Daniel Groza
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 14:38
Combinatul siderurgic ar putea fi preluat de Dorinel Umbrărescu FOTO Facebook/Liberty Galați

Dorinel Umbrărescu, supranumit "regele asfaltului", ar putea prelua combinatul siderurgic Liberty Galați dacă statul român îi cedează creanța de peste jumătate de miliard de euro pe care o are de recuperat de la companie, potrivit surselor Economedia. Investitorul consideră că doar astfel uzina poate fi salvată de la faliment.

Altfel spus, Umbrărescu ar putea prelua datoria către statul român a actualului proprietar al combinatului, Sanjeev Gupta. „Dacă statul este de acord să-i cedeze creanța pentru a prelua combinatul, îl va face să funcționeze. Dacă nu, combinatul nu va mai merge niciodată”, au declarat pentru Economedia surse apropiate negocierilor.

Conform sursei, omul de afaceri consideră că nimeni nu își asumă în prezent să investească într-o asemenea uzină, în lipsa unor garanții clare privind modul de transfer al controlului.

Context. Informația a fost confirmată de Remus Borza, care a precizat că au loc discuții, în prezent, preponderent cu companii românești pentru preluarea combinatului.

Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat indian al industriei metalurgice, se află în prezent în concordat preventiv, o procedură prin care se evită intrarea în insolvență, iar creditorii și instanța au aprobat luna trecută un plan de restructurare.

Datorii imense pentru combinatul din Galați

Datoriile Liberty Galați se ridică la circa un miliard de euro, din care doar statul român are de recuperat circa jumătate de miliard de euro – două linii de finanțare acordate de banca de stat EximBank (circa 300 de milioane de euro) și creanțe ale companiei către ANAF (circa 200 de milioane de euro).

Statul român caută așadar acum să atragă investitori pentru a salva combinatul siderurgic Liberty Galați și fabrica de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați.

„Am încercat să calificăm un nou investitor sau un consorțiu de noi investitori sau acționari care să susțină combinatul. Suntem în discuții preponderent cu companii românești cu obiect de activitate complementar cu (fostul, n.r.) Sidex, care folosesc, comercializează oțelul sau tabla de la Galați. Chiar și de dimineață am avut o discuție cu unul dintre investitori, a făcut o scrisoare-angajament către Guvern. Suntem în discuție cu un consorțiu de firme din Germania, Italia, Spania pe un contract de tolling, care nu rezolvă problema creditorilor, dar firma vine cu materii prime și plătește salarii”, a declarat Remus Borza pentru Economedia.

Dorinel Ubrărescu a preluat recent și combinatul siderurgic Oțelu-Roșu, unde a început deja investițiile.

