Reînarmarea Europei și reconstrucția Ucrainei ar putea salva combinatul siderurgic de la Galați. Planurile pentru viitorul fabricii

Combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul SIDEX, a intrat într-o etapă crucială de consolidare financiară, anunțând inițierea unei proceduri de concordat preventiv. Scopul acesteia este de a stabiliza business-ul, de a optimiza alocarea resurselor și de a deschide noi oportunități de investiții.

Pentru a gestiona această tranziție dificilă, a fost desemnat un consorțiu format din Euro Insol și Sierra Quadrant, condus de Remus Borza, cunoscut pentru rolul său în redresarea Hidroelectrica, arată DCNews.ro

"Pe 5 martie s-a deschis procedura concordatului preventiv în ceea ce privește debitarea Liberty Galați. Am fost desemnat la un consorțiu format din Euro Insol și Sierra Quadrant. E o misiune dificilă, trebuie să spunem lucrul acesta, e o companie grav afectată de o piață destul de volatilă mai ales în ultimii 3 ani, caracterizată de un val pandemic, când practic toată economia europeană a fost paralizată, ulterior criza energetică, care a dus la creșteri și de trei ori a prețului la energie și la gaze, după care a venit războiul din Ucraina, care a dus la prăbușirea și mai accentuată a pieței oțelului la nivel european și sigur legislația europeană de mediu, cu acea garanție pe Green Deal, care a pus o presiune fantastică pe tot ce înseamnă sector metalurgic și siderurgic, nu doar în România, ci și în Europa. (...) Sunt o serie de factori și ar trebui să punem la socoteală și creșterea în ultimii 3 ani de zile, de la an la an, a salariului minim sau mediu pe economie. Toate lucrurile astea adunate, probabil fiind evident și o culpă internă a companiei, un management mai puțin performant... deci toată această serie de factori și împrejurări au adus combinatul siderurgic într-o situație nu tocmai ușoară, cu datorii foarte mari, cu pierderi pe ultimele exerciții financiare de 8 miliarde de lei", a declarat Remus Borza pentru DC News.

Întrebat cine l-a contactat pentru a prelua coordonarea procesului de restructurare, acesta a răspuns:

"Formal acționarii, știți că sunt niște indieni - Sanjeev Gupta. Deci cererea a fost făcută de către debitoare, de către Liberty Galați, acționarii sunt cei care au hotărât, prin organele de conducere, consiliul de administrație, directorul general. Sigur, aici trebuie să menționez și relația foarte bună pe care o am cu directorul general, care e un alt coleg de-al meu, e un avocat - Radu Ionescu".

Echipa implicată în restructurare

Remus Borza a detaliat și echipa de experți care lucrează la redresarea combinatului:

"Noi suntem acolo, știm ce avem de făcut. Suntem în fiecare zi implicați în companie, am desemnat 12 profesioniști, sunt oameni cu mare experiență, dau câteva nume:

Oana Petrescu, doctor în economie, 7 ani vicepreședinte BCR, 20 de ani partener la Ernst & Young și Deloitte;

Speranța Munteanu, la fel - 30 de ani partener la KPMG, e o doamnă care practic a redactat legislația insolvenței în 1995, deci legislația primară, și este cea care a avut o contribuție majoră la introducerea capitolului privind concordatul în Legea 85/2014, deci să spunem mama insolvențelor sau a procedurilor de restructurare;

Mihai Gubrandu - fost director financiar al Prospectiuni S.A;

Cristina Constantinescu, doctor în economie;

Adi Munteanu, practician coordonator la Euro Insol;

eu, evident - Remus Borza - eu sunt practician coordonator Euro Insol și sunt cel care practic coordonează efortul de relansare, de restructurare a Liberty Galați".

Primele măsuri luate: Analiza contractelor păguboase

"Am luat deja măsuri specifice de reduceri de costuri. Procedura concordatului s-a deschis săptămâna trecută, sunt 8 zile, dar deja am luat 148 de contracte la verificat și la analiză. Sigur, sunt multe companii care au făcut profituri foarte mari pe seama Liberty Galați, și asta fiind o cauză a stării de dificultate a combinatului - încheierea unor contracte păguboase - și nu vorbim de 2-3 contracte, ci de peste 140 de contracte - toate prejudiciabile combinatului".

Oportunități majore pentru salvarea Liberty Galați

Remus Borza a identificat două oportunități importante pentru viitorul combinatului:

"Astăzi vorbim de două oportunități majore care pot să susțină planul nostru de relansare:

- programul de reînarmare susținut de Comisia Europeană, de alocare pentru industria de apărare a 800 de miliarde de euro, în termeni foarte simpliști - și cartușul de la glonte se face din oțel, nu mai vorbesc de țeava de tun, de tanc și tot ce înseamnă artilerie.

- încheierea armistițiului între Ucraina și Rusia, mediat de Donald Trump. Sper ca în 1-2 luni să fim martorii semnării unei păci durabile, iar asta va da startul reconstrucției Ucrainei, care reclamă peste 100 de milioane de tone de oțel".

Când va fi gata planul de salvare

"Planul urmează să îl prezentăm creditorilor, sunt sute de creditori, în două luni de zile. (...) Lucrăm, evident, de aia am spus că am deplasat la Galați aproape 20 de oameni și de la Euro Insol, și de la Sierra Quadrant. Împreună cu managementul Liberty lucrăm la acest plan de relansare pe care trebuie să îl finalizăm în 2 luni, după care mai avem încă 2 luni la dispoziție să fie și aprobat de creditori și ulterior omologat de către instanță".

Astfel, viitorul Liberty Galați depinde de măsurile implementate de echipa de specialiști coordonată de Remus Borza, dar și de evoluțiile geopolitice și economice din Europa.

