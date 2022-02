Azerbaidjanul va furniza prin SOCAR combustibil gratuit pentru ambulanțele ucrainene. Anunțul președintelui Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă seară că, în urma discuțiilor cu președintele Azerbaidjanului, SOCAR va furniza combustibil gratuit pentru ambulanțele ucrainene.

According to the results of my conversation with @azpresident, all @SOCARofficial gas stations in Ukraine have been instructed to provide fuel for ambulances and SES free of charge. At night we are waiting for a plane with medications from Azerbaijan.