Comedia care, în weekend, a ridicat încasările din cinematografe

Filmul "Ghostbusters: Frozen Empire" a domnit în box office-ul nord-american de weekend şi a ajuns la limita superioară a aşteptărilor, scrie Variety.

Cea mai recentă parte a seriei de comedii supranaturale de la Sony a strâns 45,2 milioane de dolari la debutul său în 4.345 de cinematografe nord-americane. În box office-ul internaţional, filmul a strâns 16,4 milioane de dolari de pe 25 de pieţe, pentru un start global de 61 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, aceste vânzări de bilete pe plan intern sunt abia înaintea predecesorului său din 2021, "Ghostbusters: Afterlife", care a câştigat 44 de milioane de dolari la început.

În plus, "Imperiul îngheţat" are un buget mai mare decât cel al ultimului film, fiind nevoie de 100 de milioane de dolari pentru a fi produs şi de multe alte milioane pentru a fi comercializat. Va trebui să depăşească cu mult încasările din "Afterlife" (204 milioane de dolari la nivel global faţă de un buget de 75 de milioane de dolari) pentru a-şi justifica preţul, deoarece operatorii de cinematografe pot păstra aproximativ 50% din venituri. Sony se aşteaptă ca filmul să beneficieze de vacanţa de primăvară, dar "Frozen Empire" se va confrunta cu o concurenţă acerbă în weekendul următor din partea "Godzilla x Kong: The New Empire".

În altă parte, "Dune: Partea a doua" s-a menţinut impresionant pe locul doi, cu încasări de 17,6 milioane de dolari din 3.437 de săli, în scădere cu doar 37% faţă de ultima sa lansare. După trei săptămâni de la lansare, epopeea ştiinţifico-fantastică a obţinut încasări de 233 de milioane de dolari în America de Nord şi 574 de milioane de dolari la nivel global.

După două săptămâni pe prima poziţie, "Kung Fu Panda 4", de la Universal şi DreamWorks Animation, a coborât pe locul al treilea. Vânzările de bilete pentru filmul de familie au fost încă puternice, cu 16,8 milioane de dolari, în scădere cu 44% faţă de weekendul precedent. Până în prezent, a adunat 133 de milioane de dolari în box office-ul intern şi 268 de milioane de dolari la nivel global.

O altă lansare din acest weekend, filmul de groază religios "Immaculate", de Sydney Sweeney, s-a clasat pe locul al patrulea, cu o sumă modestă de 5,3 milioane de dolari din 2.354 de cinematografe.

Drama canină a lui Mark Wahlberg, "Arthur the King", a completat topul cinci, cu 4,4 milioane de dolari din 3.003 locaţii. Până în prezent, a generat 14,6 milioane de dolari, ceea ce nu este chiar atât de impresionant. Cu toate acestea, Lionsgate a cheltuit doar 19 milioane de dolari pentru acest film, aşa că preţul său modest ar putea atenua neajunsurile din box office.

