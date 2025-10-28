„În Pielea Mea”, noua comedie românească cu Ioana State, Sergiu Costache și Vlad Gherman. Când va apărea în cinematografe

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 17:02
Afișul comediei „În pielea mea” FOTO: Instagram/ioanastate

Filmul „În Pielea Mea”, scris şi regizat de Paul Decu, va avea premiera în cinematografele din România în 10 februarie 2026, distribuit de T.R.I.B.E. Films.

„În Pielea Mea” propune publicului un „schimb de roluri” în jurul cărora se nasc deseori discuţii şi tensiuni între cupluri şi care vine la pachet cu o serie de situaţii amuzante.

„În pielea mea” este debutul în lungmetraj de ficţiune al regizorului Paul Decu, al cărui teaser lansat marţi dezvăluie distribuţia principală - actriţele Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduţă şi actorii Sergiu Costache, Gabriel Vatavu, George Tănase şi Vlad Gherman - ce joacă rolurile a opt prieteni care îşi propun să intre într-un joc nebun care le arată cine rezistă mai bine în pielea celuilalt.

Filmul independent „În Pielea Mea”, scris şi regizat de Paul Decu, vorbeşte cu mult umor despre tipare şi reacţii standardizate din societate, stereotipuri care ne împiedică să ne ascultăm şi valorizăm partenerii, aşteptări nerealiste, convingeri false ori simpliste despre rolurile atribuite bărbaţilor şi femeilor.

Imaginea filmului „În Pielea Mea” este semnată de Adrian Pădureţu. De sunet s-a ocupat Bogdan Ivanovici, de scenografie Anca Miron, iar de costume Francisca Vass.

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

