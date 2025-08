Se înmulțesc țepele online în România. Pățania unei tinere care a comandat de pe un site de fashion și a rămas fără bani

O tânără din România a avut parte de o experiență înșelătoare cu un site fals care copia un brand celebru de haine, scrie Libertatea. Astfel, după ce a plasat o comandă pentru trei produse și a introdus datele cardului, i s-au retras automat două sume de bani, aproape egale, fără să mai facă vreo acțiune în plus.

„Pe 31.07.2025 am intrat pe site-ul https://www.cosromanias.com cu intenția de a comanda 3 produse. Le-am adăugat în coș și am urmat pașii în vederea achiziționării. Am introdus datele cardului și mi s-a retras suma aferentă costului produselor. Câteva secunde mai târziu, fără să mai fac vreo acțiune, mi s-a retras automat o altă sumă (aproximativ aceeași cu suma inițială), tranzacție complet neautorizată”, a povestit aceasta pentru Libertatea.

„Am căutat date de contact pe site pentru a lua legătura cu ”comerciantul”, dar nu există nicio metodă de contact validă. Sesizarea din cont nu funcționează”, a mai adăugat ea.

În urma unei cercetări mai amănunțite, tânăra a aflat că:

- Site-ul nu are nicio legătură cu brandul oficial COS.

- E-mailul de confirmare nu provine de la COS și are un domeniu suspicios.

- Numele comerciantului afișat în tranzacție nu corespunde cu cel al site-ului.

„Am blocat cardul din aplicație și apoi am contactat banca, iar răspunsul lor a fost că, pentru a încerca să recuperez banii, trebuie să fac o plângere la Poliție, să trimit numărul de înregistrare al plângerii (dovada plângerii), să completez un formular de refuz la plată și să trimit toate dovezile (capturi, e-mailuri, explicație scrisă) către bancă pentru investigație”, a mai precizat tânăra.

