Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. România, în topul țărilor europene în care locuitorii își fac cumpărăturile online

Autor: Daniel Groza
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 11:17
174 citiri
Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. România, în topul țărilor europene în care locuitorii își fac cumpărăturile online
Comertul online, în creștere în RomâniaFOTO Pixabay.com

Comerțul electronic din România continuă să crească și este estimat să atingă 3,5% din PIB în 2025, plasând țara în Top 10 la nivel european și pe locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia. Creșterea sectorului online stimulează dezvoltarea logisticii, software-ului, publicității digitale și producției locale, însă digitalizarea IMM-urilor și asigurarea unui cadru echitabil de piață rămân provocări majore pentru valorificarea întregului potențial economic.

„Suntem în Top 10 și avem șansa să valorificăm acest potențial prin sprijinirea digitalizării IMM-urilor și prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru magazinele românești”, a declarat Cristi Movilă, Președinte ARMO, conform Profit.ro

Comerțul online din România generează un impact economic extins, stimulând dezvoltarea serviciilor de curierat și poștă, a software-ului, publicității digitale și chiar a producției locale de bunuri.

„Comerțul online nu mai este doar conveniență pentru consumatori, ci un motor real de creștere economică și fiscală, care conectează România la Piața Unică europeană”, a adăugat Cristian Pelivan, Director Executiv ARMO.

Pentru 2025 sunt identificate provocări și oportunități în digitalizarea IMM-urilor – doar 12% dintre IMM-urile românești vând online, sub media europeană, fiind nevoie de programe dedicate.

Comerțul extracomunitar pune presiune asupra retailerilor români. ARMO susține reforma Codului Vamal al UE și aplicarea principiului level playing field. De asemenea, tehnologiile emergente – AI este deja folosită pentru conținut, suport clienți și prognoză de stocuri. Logistică verde și sustenabilitate duc la oportunități de dezvoltare a rețelelor de lockere, flote electrice și integrarea mecanismelor SGR în comerțul online.

La nivel european, principalele tendințe confirmate de studiu sunt: sprijinirea IMM-urilor în transformarea digitală, reguli echitabile pentru toți jucătorii, investiții în logistică verde și simplificarea administrativă (facturare electronică, raportări integrate).

Peste 9.200 de români înscriși în Rabla Auto 2025 în primele 15 minute. Ecotichetele rămase sunt cele pentru mașini complet electrice
Peste 9.200 de români înscriși în Rabla Auto 2025 în primele 15 minute. Ecotichetele rămase sunt cele pentru mașini complet electrice
Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025 în primele 15 minute de la lansare, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) marți, 30 septembrie. Bugetul...
Prioritățile rectificării bugetare, criticate de Claudiu Năsui: ”Dacă n-ai bani, nu-i cheltui. Asta trebuia să zică domnul Bolojan în coaliție”
Prioritățile rectificării bugetare, criticate de Claudiu Năsui: ”Dacă n-ai bani, nu-i cheltui. Asta trebuia să zică domnul Bolojan în coaliție”
Fostul ministru al Economiei și actualul deputat USR Claudiu Năsui a criticat marți, 30 septembrie, prioritățile rectificării bugetare operate de Guvernul Bolojan. Cresc cheltuielile pentru...
#comert electronic, #top, #tari europene, #comert online , #stiri financiare
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce a raspuns Calin Georgescu, intrebat daca George Simion i-a fost "protejat sau partener", si ce parere are acum despre PSD
a1.ro
Ce diferenta de varsta exista intre Roxana Nemes si sotul ei, Calin Hagima. Artista a nascut
DigiSport.ro
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instantei! "Te faci ca nu ma cunosti sau ce?"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Peste 9.200 de români înscriși în Rabla Auto 2025 în primele 15 minute. Ecotichetele rămase sunt cele pentru mașini complet electrice
  2. Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. România, în topul țărilor europene în care locuitorii își fac cumpărăturile online
  3. IPO de toamnă la BVB – TradeVille
  4. Accesul la creditele ipotecare devine mai complicat. Rata medie atinge 49% din salariul mediu
  5. Prioritățile rectificării bugetare, criticate de Claudiu Năsui: ”Dacă n-ai bani, nu-i cheltui. Asta trebuia să zică domnul Bolojan în coaliție”
  6. Cometa uriașă care zboară spre Pământ ar putea să fie tehnologie extraterestră, spune un astrofizician de la Harvard. Cere NASA să intervină
  7. 9.000 de BMW-uri, chemate de urgență în service, în România. Defecțiunea care poate pune vieți în pericol
  8. Cea mai mare companie de asigurări din Bulgaria, interzisă în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie
  9. BERD a aprobat o nouă strategie de țară pentru România
  10. Ilie Bolojan, dezvăluiri de la discuțiile cu cei din Comisia Europeană. Cum i-a convins să accepte un deficit de 8,4% în acest an