Deși dobânzile la credite sunt mari, iar inflația nu este nici de departe pe un trend destul de descendent cum ar trebui, consumul intern ține încă creșterea economică în picioare.

Dorin Boerescu, antreprenor cu peste 25 de ani de experiență și CEO al companiei 2Performant, dedicată comerțului electronic și marketingului afiliat, explică în cadrul unui interviu „Spotlight. Vocile din Spatele Bursei” pentru Ziare.com, care este evoluția comerțului electronic în România anului 2024, precum și modul în care se pregătesc magazinele online pentru luna noiembrie și Black Friday.

„Este un an atipic din multe puncte de vedere: și pentru că este un an electoral și campaniile partidelor au furat din atenția oamenilor de la alte lucruri, inclusiv de la cumpărături, dar și pentru că în acest an jucătorii din Asia, în special Temu și Shein, au intrat foarte agresiv pe piață cu prețuri foarte mici și în prima jumătate a anului, inclusiv cu livrări gratuite, care au luat mult din bugetul oamenilor dedicat cumpărăturilor online. Între timp au început să-i livreze prin poștă și a început să fie mult mai dificil - lucrurile care sunt prea bune ca să fie adevărate chiar sunt prea bune ca să fie adevărate.

Așa că magazinele din România s-au adaptat foarte bine până la urmă și au început să se pregătească cu promoții care nu se întind doar pentru o zi sau pentru o săptămână în noiembrie, ci până la sfârșitul anului. Cumpărăturile de Black Friday sunt doar un pretext până la urmă pentru magazine. De fapt, ce își propun de cele mai multe ori antreprenorii și comercianții online este să găsească clienți noi și reducerile pe care le fac pentru asta sunt. Și atunci se pregătesc cu stocuri la produsele respective, cu investiții suplimentare în call center, în depozite, investiții în publicitate ca să fie din ce în ce mai vizibili”, a explicat Dorin Boerescu.

Potrivit acestuia, comerțul online reprezintă o piață din ce în ce mai competitivă, magazinele trebuind să se bată nu doar cu străini, ci și între ei. Dorin Boerescu detaliază că un alt lucru de care magazinele au avut grijă este să investească în servere, astfel încât în noaptea de Black Friday, când cumpărătorii sunt în volum mare pe site-uri, să nu mai primească mesaje că site-urile au picat și să poată avea acces la stocurile de produse.

„Este o perioadă interesantă, foarte fierbinte pentru magazine, mai ales că s-a devansat Black Friday. În general era cam la jumătatea lunii noiembrie, însă acum, pornind de la eMAG și ceilalți comercianți, au mutat pe 8 noiembrie (...) Din momentul ăla, practic, se dă startul unui sezon de reduceri care va dura până la sfârșitul anului”, a mai completat specialistul în comerț online.

Cum cumpără românii și de unde se informează înainte de achiziții importante

Datele oferite de CEO-ul 2Performant despre obiceiurile de consum ale cumpărătorilor români provin din portofoliul companiei, care include informații de la 1 septembrie până la mijlocul lunii octombrie, însemnând 270.000 de vânzări online în valoare de peste 17 milioane de euro de la aproximativ 500 de magazine online.

O informație nouă pe care a dezvăluit-o Dorin Boerescu în acest context este faptul că, pe lângă articole de modă, medicamente, electrocasnice, produse de frumusețe, produse pentru casă și grădină, produse pentru animale, românii au început să cumpere foarte multe cărți. „Au crescut foarte mult vânzările de cărți în perioada campaniilor Back to School, pentru manuale și tot ce ține de accesorii legate de întoarcerea elevilor și studenților la școală. Însă un semn foarte bun este că se menține o creștere de 25% față de anul trecut și după terminarea campaniilor Back to School. Pare că au chef să citească românii și asta nu are cum să fie decât un semn bun.”

Creșteri interesante sunt la produse pentru animale, iar produsele și accesoriile sportive au înregistrat o creștere cu 25%. „Eu zic că e un semn foarte bun. Poate că românii au început să ducă un stil de viață ceva mai sănătos”, a apreciat Boerescu.

La nivelul comportamentului de consum al românilor, expertul a concluzionat că, atunci când sunt reduceri, de cele mai multe ori coșul de cumpărături crește. Practic, pentru că sunt mai ieftine, românii cumpără mai multe produse, iar cheltuiala finală ajunge să fie mai mare.

Acesta a mai explicat faptul că valoarea coșului de cumpărături s-a stabilizat destul de mult în România. „Evoluțiile sunt de cele mai multe ori de o singură cifră, adică ori cresc, ori scad cu câteva procente valorile cumpărate în medie. Coșul mediu a fost de circa 70 euro plus TVA pe o achiziție, cu o diferență între desktop și mobil. Pe desktop se cumpără cam de 90 de euro la o cumpărătură - te gândești un pic mai mult atunci când cumperi de pe laptop sau de pe calculator –, în vreme ce pe mobil, coșul mediu este cam de 60 euro.

Cele mai scumpe achiziții online se fac în continuare pe electronice, electrocasnice și calculatoare, unde se cheltuie cam 185 de euro plus TVA pe o achiziție. Pe locul 2 sunt produsele pentru casă și grădină, care au avut și ele o evoluție foarte bună în ultimul timp - acolo se cheltuie cam 174 de euro plus TVA. La polul opus, categoria de care ne bucuram mai devreme că a crescut, și anume cărțile, are o valoare medie doar de 26 de euro plus TVA. E normal, sunt produse mult mai ieftine și uneori, dai mai mult pe transport decât ai pe ceea ce cumperi”, a detaliat Boerescu.

A crescut însă coșul mediu la articole sportive cu 21%, până la 68 de euro, și la produsele de frumusețe – cu 12%, până la 41 de euro plus TVA. „Tradițional, categoria de electronice, electrocasnice și calculatoare are cea mai mare valoare. Și e firesc, aici se încadrează și frigiderele și telefoanele mobile, televizoarele, calculatoarele și imprimantele, care în general sunt achiziții mai scumpe, pentru care te și pregătești mai mult, faci mai mult research și probabil că în continuare sunt mulți cumpărători care așteaptă reducerea de Black Friday pentru a face aceste achiziții.”

Dorin Boerescu a defalcat comportamentul consumatorilor și prin prisma zilelor și orelor preferate pentru cumpărături. El a observat din activitatea cumpărătorilor că sâmbăta se cumpără online cel mai puțin, de pildă. „Marțea, în momentul ăsta se cumpără cel mai mult. În timpul săptămânii se mai întâmplă să fie luni cea mai bună sau miercuri, undeva între luni și miercuri. Pe de altă parte, pare că s-a stabilizat pe marți și e o curbă care crește. Duminică crește chiar destul de mult numărul de cumpărături față de ziua de sâmbătă.

Pe de altă parte, din punctul de vedere al orelor, se cumpără în timpul săptămânii foarte mult dimineața, între 9 și 12, de la birou (...) cel mai adesea de pe desktop. Al doilea vârf similar ca număr de vânzări este seara între 8 și 11, când vânzările însă se fac pe mobil. Asta este valabil în tot anul, mai puțin în săptămâna de Black Friday, când, de cele mai multe ori, nebunia începe de joi seară și cam atunci se și vede care sunt magazinele cu servere care țin și cele cu servere care nu țin. Pentru că sunt multe magazine care dau drumul la promoții cu chiar câteva ore înainte de 12 noaptea.”

Comparatoarele de prețuri și agregatoarele de reduceri, în creștere puternică în ultimii ani

În ceea ce privește sursele de informații pentru cumpărătorii online din România, pe primul loc încă se află rezultatele motoarelor de căutare, potrivit antreprenorului. „Sursa deciziei de cumpărare reflectă foarte mult obiceiurile de informare generale pe care le au oamenii. Cea mai importantă sursă este Google. Oamenii caută pe Google, fie că se uită după prețuri, fie că se uită după recomandări sau recenzii de produse. De acolo pleacă marea majoritate a călătoriilor de cumpărare. Iar aceasta este de departe cea mai importantă sursă și la noi în ecosistem, dar și pentru toate magazinele online, așa că recomand atât cumpărătorilor, cât și magazinelor să le acorde foarte multă atenție: cât de bine știi să folosești Google, atât de bună va fi cumpărătura sau vânzarea ta online.

Apoi sunt site-urile de specialitate, cum sunt cashback-urile, în creștere foarte rapidă în ultimii ani. Practic, sunt site-uri sau proiecte care oferă bani înapoi din cumpărăturile online pe care le fac oamenii. Sunt foarte multe bănci care au intrat în această industrie: ING-ul a crescut mult, iar Revolut, care nu e bancă, oferă discounturi. Dacă dai click pe un link de la ei și cumperi produsul, iei înapoi câteva procente din cumpărătura respectivă. Și, din câte vedem noi, cumpărătorii online au început să învețe să facă asta, au început să profite de aceste avantaje pe care le oferă tehnologia. Dacă tot cumperi, faptul că poți să iei 2%, 3%, 4%, 5% înapoi este chiar nemaipomenit.”

Potrivit lui Dorin Boerescu, comparatoarele de prețuri sunt o sursă foarte importantă de generare de vânzări. Mai ales pentru produsele mai scumpe, unde o diferență de câteva procente se traduce în sume mai consistente: „Un frigider, dacă e mai ieftin cu 4%, poate să însemne chiar 100-200 lei eventual și se simte chestia asta.”

Apoi, agregatoarele de reduceri, site-uri unde se pot identifica magazinele care oferă cele mai importante reduceri într-o anumită perioadă, agregă și reducerile de Black Friday de la mii de magazine online, punctează Boerescu. Aceste site-uri rămân una dintre cele mai importante surse de vânzări și de informare pentru cumpărătorii online, alături de site-urile de recomandări de produse și de recenzii.

Black Friday 2024: comercianții au hotărât să separe mai mult reducerile din noiembrie de sezonul Sărbătorilor de Iarnă

Dorin Boerescu a explicat că unul din motivele pentru care anul acesta Black Friday a fost devansat pe 8 noiembrie ține foarte mult și de problemele logistice de distribuție ale produselor comandate care apăreau în alți ani. Mai exact, având în vedere sărbătorile naționale de pe 30 noiembrie și 1 decembrie, când foarte multe dintre companiile de livrări nu lucrează, procesul de livrare ar fi putut fi și mai îngreunat decât este deja.

Totodată, mutând data săptămânii de reduceri mai devreme, consumatorii vor putea resimți o pauză mai concretă între Black Friday și sezonul sărbătorilor de iarnă, care vine alături de noi oferte și sesiuni de cumpărături. „Magazinele preferă să facă Black Friday-ul mult mai devreme, ca să apuce să livreze pe de o parte comenzile în timp util și să nu se suprapună foarte mult pe reducerile din decembrie, care sunt dedicate unui alt moment: Crăciunul. Mai bine lași un pic de pauză, iau oamenii salariile și în decembrie.”

Legat de strategia pe care ar trebui să o aplice românii în vinerea reducerilor de pe 8 noiembrie, Boerescu a declarat că e important „ca oamenii să-și facă un plan, să aibă o listă de cumpărături, să știe ce vor să cumpere, ce produse urmăresc și să-și aloce un buget pentru asta. Asta am recomandat în fiecare an, asta recomand în continuare. Lăsați loc și pentru cumpărături de impuls, evident, dar cel mai bine este să îți faci dinainte o listă cu 3, 5, 10, câte produse vrei să-ți cumperi. Să faci research înainte, să cauți și să vezi care sunt magazinele care vând produsele respective, care este nivelul de preț la care se vinde acum, astfel încât să poți să iei o decizie când vezi reducerile de Black Friday: dacă sunt suficient de mari pentru tine sau nu.

Recomand ca pentru fiecare achiziție importantă oamenii să-și facă un preț suficient de bun. Dacă scade sub 700 de lei nu știu ce produs, atunci îl cumpăr. Pentru că e foarte ușor să intri într-o goană după cel mai mic preț și chiar dacă găsești la 680, vezi în altă parte 650. Este și stresant, dar și riscant, pentru că, până la urmă, s-ar putea să nu mai rămână stocuri nici măcar la cei care vindeau cu 680. Și, mai mult decât atât, uneori când plasezi comenzi poți să ajungi la niște site-uri sau niște magazine care poate nu oferă încredere foarte multă, dar oferă prețuri foarte mici. N-am recomandat niciodată alegerea celui mai mic preț, ci un echilibru între preț și încrederea pe care ți-o dă comerciantul, serviciile pe care ți le oferă. Contează cât de repede îți livrează, cum este ambalat sau, dacă ai întrebări legate de produs, să îți răspundă competent de partea cealaltă. În momentul în care găsești echilibrul ăsta dintre preț și restul lucrurilor, dacă prețul este sub ce ți-ai propus tu, recomandarea mea este să îl cumperi”, a explicat Dorin Boerescu.

În cadrul interviului pentru Ziare.com, Dorin Boerescu a explicat parcursul unui produs de la comerciant până ajunge la ușa cumpărătorului și rolul pe care îl joacă marketingul afiliat în acest proces, precum și care sunt ambițiile companiei în perioada următoare.

2Performant dezvoltă tehnologie și soluții de e-commerce și marketing afiliat, fiind prima companie românească de tehnologie listată la BVB, piața AeRo. În 2009, Dorin Boerescu a cumpărat cu 50.000 euro, alături de un angel investor, un procent de 80% din businessul 2Parale de la Radu Spineanu, a atras ulterior investiții de 450.000 de euro și a făcut rebrandingul către 2Performant și o platformă nouă, 100% self-service și prepaid. A urmat listarea companiei la Bursă în 2020, iar 2Performant a atras 1,1 milioane de euro printr-o majorare publică de capital în 2021. Anul trecut, 2Performant avut o cifră de afaceri de 9 milioane de euro, relata Revista Biz în septembrie 2024.

Compania se află într-un proces de achiziție a rețelelor de afiliere Profitshare din România și Bulgaria, printr-o tranzacție de peste 4,3 milioane de lei.

