Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 2,2% în august 2026

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a crescut în august 2026 cu 2,2% față de august 2025, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, potrivit datelor INS, citate de RisCo.ro. Ca serie brută, creșterea a fost de 4,5%. Față de iulie 2026, cifra de afaceri a scăzut cu 3,9% ca serie brută, iar ca serie ajustată a crescut cu 3%.

August 2026 comparativ cu iulie 2026

Scăderea de 3,9% a seriei brute față de luna precedentă a venit din comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (-19,7%), comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri și cel nespecializat (-9,9%, fiecare) și comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (-6,4%).

În același timp, activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au scăzut cu 5,9%, comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului cu 1,5%, iar comerțul cu ridicata specializat al altor produse cu 0,5%. Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii a crescut cu 8,1%.

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August 2026 comparativ cu august 2025

Creșterea anuală de 4,5% a seriei brute s-a datorat comerțului cu ridicata specializat al altor produse (+19,5%), comerțului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+15,6%), celui al altor mașini, echipamente și furnituri (+11,3%) și celui al echipamentului informatic și de telecomunicații (+5,4%).

Scăderi au înregistrat activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-15,8%), comerțul cu ridicata nespecializat (-10,9%), cel al produselor agricole brute și al animalelor vii (-3,5%) și cel al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (-1,9%). Seria ajustată a crescut cu 2,2% în august, după o scădere de 4% în iulie 2026.

Primele opt luni din 2026

În perioada 1 ianuarie-31 august 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 0,3% ca serie brută și cu 0,2% ca serie ajustată, față de aceeași perioadă din 2025. Creșteri au înregistrat comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+11,4%), cel al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+8,3%) și cel al echipamentului informatic și de telecomunicații (+6,5%).

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Scăderi au înregistrat comerțul cu ridicata nespecializat (-14,5%), cel al produselor agricole brute și al animalelor vii (-9,6%), activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-8,9%), comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (-4,3%) și cel al altor mașini, echipamente și furnituri (-2,6%).

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