Ce lanțuri românești și străine domină comerțul alimentar românesc. O zonă importantă din țară, aproape complet ignorată de comercianți

Românii cheltuie anual 30-35 de miliarde de euro pe bunuri de larg consum, respectiv alimente, băuturi, produse de îngrijire personală și a locuinței. Din totalul acestei sume, circa 63-73% ajung la cei mai mari zece jucători de pe piață cu acționariat străin.

În contrast, cei mai mari zece jucători cu capital românesc au o cotă de piață de doar 2-3%, comparativ cu competitorii străini, prezenți în România. În acest context, în ultimii ani s-au dezvoltat tot mai mult strategiile de penetrare în mediul rural, de altminteri complet ignorat de majoritatea jucătorilor care s-au conglomerate în urban.

România are astăzi circa 4.500 de hipermarketuri, supermarketuri, magazine de discount, cash & carry și proximitate modernă, unități care alcătuiesc universul de comerț modern local. Dincolo de marile lanțuri, în România, astăzi, mai există circa 32.000 de firme care și-au declarat drept obiect de activitate comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate. Aceste companii sunt cele care operează mici magazine de comerț alimentar tradițional ori, în unele cazuri, operează rețele locale de retail. Informațiile au fost compilate într-o analiză Ziarul Financiar care a pus față în față cota de piață și rezultatele competitorilor români și străini din comerțul alimentar din România.

Astfel, numărul total de magazine „tradiționale“ urcă spre 45.000-50.000, conform celor mai recente date ale Ziarul Financiar, în contextul în care cei mai extinși comercianți autohtoni operează fiecare chiar și peste 100 de supermarketuri și magazine de proximitate locale. E vorba despre companiile Annabella și Unicarm.

Hypermarketurile au ignorat ani de zile zona rurală

În contextul în care țara noastră are cea mai mare pondere din UE a populației care trăiește în rural, o zonă unde doar Profi (dintre jucătorii străini) a făcut câțiva pași mai hotărâți, toți ceilalți actori mari și-au concentrat atenția pe mediul urban. Chiar dacă o bună parte din populația țării locuiește în rural, anual, câteva sute sau chiar mii de magazine mici se închid în România pe fondul expansiunii accelerate a numelor internaționale care au și forța financiară, dar și know-how-ul să o facă, arată sursa citată.

Spre comparație, acum circa trei decenii erau aproximativ 150.000 de unități tradiționale, de trei ori mai multe decât azi. Atunci nu existau însă cele 4.500 de hipermarketuri și supermarketuri prezente mai ales în urban.

Acum mai bine de un deceniu Metro a lansat franciza LaDoiPași, un brand-umbrelă sub care sunt grupate magazinele tradiționale partenere. Aceste magazine nu sunt deținute de grupul german, ci de antreprenorii francizați. Rețeaua LaDoiPași a depășit 2.300 de magazine.

La nivelul antreprenorilor locali, analiza îl izolează pe omul de afaceri Vasile Lucuț investește în acest an 8-10 milioane de euro în dezvoltarea rețelei proprii, care numără circa 130 de magazine sub brandul Unicarm. Astfel, Unicarm este, atât după numărul de magazine, cât și după cifra de afaceri, unul dintre cele mai puternice businessuri românești din retailul alimentar, o piață dominată clar de companii străine mari.

După cifra de afaceri din 2023, Unicarm este pe locul secund în clasamentul afacerilor antreprenoriale din piață, după Supermarket la Cocoș, urmată de rețeaua Annabella din Vâlcea a familiei Mutu.

Cei mai mari jucători români și străini din comerțul alimentar românesc

Analiza ZF a luat în calcul atât companiile care și-au declarat CAEN-ul 47 - aferent comerțului cu amănuntul, cât și 46 - aferent comerțului cu ridicata, adică acele businessuri care au activitate de tip cash&carry. Cei mai mari jucători din comerțul modern local au afaceri de peste 10 miliarde de lei fiecare. Sunt cinci companii în acest „club“, și anume Lidl, Kaufland, Carrefour, Profi și Metro. Mega Image e și ea foarte aproape de a atinge acest prag, rețeaua fiind urmată în clasament de Penny, Auchan și Selgros.

În top 10, ZF a inclus și rețeaua Lagardere, care are în portofoliu mai multe formate de magazine și de HoReCa. Este prima dată când această companie își face loc în top, iar asta pentru că în 2023 operațiunile locale ale Cora au fost preluate de Carrefour. Totuși, un alt jucător pur alimentar a intrat în piață în același an, grupul polonez Zabka, care a început să se extindă însă în 2024. Exceptând Lagardere, cel mai mic jucător din comerțul modern local are afaceri de 4,5 miliarde de lei, e vorba de Selgros.

Spre comparație, toate cele zece afaceri antreprenoriale analizate de ZF au împreună vânzări de 4,7 miliarde de lei în 2023. Totuși, există antreprenori care au ambiția să ajungă și ei la un nivel similar, de 1 miliard de euro (5 miliarde de lei) cifră de afaceri. Iulian Nica, fondatorul La Cocoș, este un exemplu.

Deși retailerii mari se dezvoltă cu 250-350 de magazine noi pe an (în fiecare din ultimii zece ani), nici antreprenorii români din sector nu renunță la luptă, ba chiar vin cu propriile arme. Dacă La Cocoș mizează pe prețuri mici, Unicarm, Annabella și Diana vin cu un business integrat ce cuprinde și producție pe lângă retail. Iar afacerile de tip angro pariază și ele pe adaosuri mici, arată sursa citată.

