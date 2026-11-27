Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a fost în septembrie 2026 cu 1,1% mai mică decât în septembrie 2025, atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, potrivit datelor INS, citate de RisCo.ro. În primele nouă luni din 2026, cifra de afaceri a crescut cu 0,1% față de aceeași perioadă din 2025, în ambele serii.

Creștere față de august, scădere față de anul trecut

Comparativ cu luna august 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 3,8% ca serie brută, dar a scăzut cu 2,3% în serie ajustată. Creșteri au fost la comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (+19%), al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+16,7%), și la activitățile de intermediere (+7,9%). Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii a scăzut cu 17,7%.

Raportat la septembrie 2025, scăderea de 1,1% a fost influențată de activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-20,3%), de comerțul cu ridicata nespecializat (-19,5%) și de cel al produselor agricole brute și al animalelor vii (-11%). Au scăzut și comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (-9,6%), al altor mașini, echipamente și furnituri (-3,5%) și al produselor alimentare, băuturilor și tutunului (-1,6%).

Bunurile de consum și produsele specializate au crescut

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Două domenii au crescut în septembrie față de aceeași lună din 2025: comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+12,8%), și comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+12,7%).

În primele nouă luni din 2026, creșterea de 0,1% a cifrei de afaceri vine din comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+11,6%), din cel al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+8,9%), și din cel al echipamentului informatic și de telecomunicații (+4,2%). Scăderi au înregistrat comerțul cu ridicata nespecializat (-15,2%), activitățile de intermediere (-10,2%), comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-9,8%), al produselor alimentare, băuturilor și tutunului (-4%) și al altor mașini, echipamente și furnituri (-2,7%).

Evoluția lunară rămâne oscilantă

Datele ajustate sezonier arată că, față de aceeași lună din anul precedent, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut în fiecare lună din septembrie 2025 până în decembrie 2025, cu un maxim de 7,3% în decembrie. În 2026, evoluția a alternat. Au fost creșteri în februarie (+2,6%), martie (+6,4%) și august (+2,1%) și scăderi în ianuarie (-1,1%), aprilie (-0,9%), mai (-1,1%), iunie (-2%), iulie (-4%) și septembrie (-1,1%), potrivit datelor INS, citate de RisCo.ro.

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