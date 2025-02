Furtul la casele de marcat self-service, o problemă din ce în ce mai mare pentru comercianți. Metoda prin care retailerii prind hoții în fapt

Auchan, retailer cu afaceri de 7,2 miliarde de lei și peste 7.000 de angajați, a demarat o inițiativă prin care realizează controale aleatorii la casele self service și Scan&Go ale magazinelor. Deși controalele nu au fost încă anunțate oficial, inițiativa are, cel mai probabil, obiectivul de a reduce numărul de produse care nu sunt scanate la casele self service și însușite fraudulos de către cumpărători.

După ce își scanează singuri produsele – la casa de marcat sau în aplicația mobilă – clienții pot fi întâmpinați de un mesaj, înainte de plata la casa de marcat, prin care sunt anunțați că au fost selectați în mod aleatoriu pentru un control al coșului de cumpărături, relatează Wall-Street.ro. După primirea acestui mesaj, casa este blocată și nu mai pot fi scanate alte produse, iar cele existente (și scanate) nu pot fi plătite decât după ce un operator verifică produsele din coș și deblochează casa de marcat cu ajutorul unei tablete speciale.

„Retailerul nu a anunțat oficial inițiativa, iar în momentul de față nu este clar dacă controalele aleatorii sunt realizate în toate magazinele din rețeaua Auchan, sau dacă este vorba de un program pilot testat inițial doar în anumite magazine. Până la ora publicării acestei știri, Auchan nu a răspuns solicitării wall-street.ro cu privire la noua inițiativă”, arată sursa citată.

Și alți retaileri controlează inopinat casele self-service. Bărbații sub 35 de ani, cei mai susceptibili la furt

Potrivit sursei citate, și în magazinele Carrefour România utilizatorii au observat, încă din 2024, echipe dedicate ale lanțului de magazine care verifică aleatoriu coșurile care trec prin casele self service.

Practic, deși casele de tip self-service au adus avantaje lanțurilor de retail, principiul de bază al funcționării lor ține foarte mult de buna credință a cumpărătorilor, iar riscul ca produse să nu fie plătite în mod premeditat a crescut din ce în ce mai mult în ultimii ani. Un sondaj citat de Wall-Street arată chiar că unul dintre trei cumpărători din Marea Britanie a recunoscut că a furat la aceste case. Datele sondajului relevă, mai punctual, că bărbații, în special tinerii sub 35 de ani sunt printre cei mai susceptibili de a fura la casele self-service.

În anumite cazuri cumpărătorii incorecți „uită” să scaneze intenționat unele produse, însă alții au dezvoltat și o metodă prin care păcălesc sistemele plătind, în realitate, pentru alte produse decât cele cumpărate. Tactica hoților a primit numele de „trucul cu banane”, arată sursa citată, metoda permițând clienților să fure produse mai scumpe sub pretextul că ar fi mai ieftine, de aceeași greutate, atunci când le trec pe la casele self-service.

Mare parte din casele self-service din România au fost lansate în lanțurile de magazine începând cu anul 2023. Deși au fost întâmpinate cu scepticism la început, acestea au devenit în timp din ce în ce mai populare, pentru ca în prezent în majoritatea supermarketurilor și hypermarketurilor din țară să funcționeze cel puțin o astfel de casă de marcat sau o zonă special amenajată cu mai multe punct self-service. Inițial, doar 12 dintre magazinele Auchan din București, Cluj, Constanța, Brașov, Iași și Timișoara au fost echipate cu noul sistem de case, estimându-se ca până în 2025 sistemul să fie disponibil în toate unitățile rețelei.

