Cât poate costa în plus o comandă de pe Temu sau Shein de la 1 noiembrie. Cum se calculează noile taxe în funcție de produsele din colet

Comenzile online expediate din afara Uniunii Europene vor fi supuse, de la 1 noiembrie 2026, unei noi taxe europene de procesare, de 2 euro pentru fiecare categorie de produse declarată vamal. Noua taxă se va adăuga uneia existente, de 3 euro, introdusă în iulie, astfel încât costurile aferente unui colet cu produse din categorii diferite pot crește considerabil. Plata obligațiilor revine comercianților și platformelor, însă o parte din cheltuieli se va transfera inevitabil și în prețurile suportate de cumpărători. De când UE încearcă să tempereze influxul platformelor pe piața europeană însă, comerciații chinezi au început să își extindă din ce în ce mai mult rețelele de distribuție și depozitare în Europa, tocmai pentru a se adapta sistemului vamal care încearcă să fie mai restrictiv cu marfa care intră în spațiul european din afara Uniunii.

Pentru românii care comandă îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii sau produse pentru casă de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress, începutul lunii noiembrie aduce o nouă modificare a costurilor de import, noua taxă de 2 euro fiind justificată de Bruxelles prin nevoia acoperirii cheltuielilor administrative și de control vamal. Măsura intră în vigoare la 1 noiembrie 2026 și face parte din reforma sistemului vamal european, aprobată de Consiliul UE în septembrie.

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Noua taxă este stabilită prin Regulamentul delegat (UE) 2026/2152, adoptat de Comisia Europeană la 21 septembrie și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 22 octombrie și, așa cum am precizat mai sus pe scurt, se adaugă taxei vamale temporare de 3 euro, aplicate din 1 iulie 2026 coletelor de comerț electronic cu valoare de maximum 150 de euro provenite din afara UE. Cele două obligații au temeiuri și scopuri diferite, în contextul în care taxa de 3 euro înlocuiește scutirea vamală de care beneficiau anterior importurile de mică valoare. Dar pe lângă toate acestea, în vreme ce taxa vamală fixă de 3 euro privește transporturile eligibile cu valoare de până la 150 de euro, taxa de procesare de 2 euro se aplică vânzărilor la distanță de bunuri importate, inclusiv celor care depășesc acest prag. Practic, în cazul comenzilor mai scumpe, aceasta se adaugă taxelor vamale calculate potrivit tarifului obișnuit, în funcție de natura, valoarea și originea mărfurilor.

Particularitatea noului sistem este că taxele se calculează după încadrarea vamală a produselor, iar numărul obiectelor cumpărate nu determină singur suma datorată. Potrivit explicațiilor publicate de Comisia Europeană, mai multe produse similare, încadrate la aceeași poziție tarifară și declarate împreună, pot constitui un singur articol în sens vamal, dar, în schimb, produsele încadrate la poziții diferite trebuie declarate separat și generează obligații distincte. De exemplu, un colet care conține zece tricouri identice, cu aceeași origine și declarate la aceeași poziție tarifară, poate atrage o taxă vamală de 3 euro și o taxă de procesare de 2 euro. Costul cumulat este de 5 euro, indiferent că sunt două sau zece tricouri.

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Situația se schimbă dacă în colet se află un tricou, o pereche de pantaloni și un ceas, de exemplu. Mai exact, presupunând că cele trei produse au clasificări vamale diferite, se aplică trei taxe vamale de câte 3 euro și trei taxe de procesare de câte 2 euro, însumând 15 euro. În plus, contează și modul de expediere, fiindcă, în cazul în care un comerciant împarte o comandă în două colete diferite, iar fiecare face obiectul propriei declarații vamale, taxele se calculează pentru fiecare transport în parte. Până la urmă, aceeași comandă comercială poate genera costuri vamale diferite în funcție de organizarea livrării.

Cine achită taxele și cât din cost ajunge la cumpărător și ce se întâmplă cu taxa românească de 25 de lei pe colet

Potrivit Consiliului Uniunii Europene, formalitățile și taxele vamale revin operatorilor economici implicați în import, în special comercianților, platformelor sau reprezentanților vamali, dar în cele din urmă comercianții foarte ușor pot include taxele în prețurile afișate, în tarifele de livrare ori în alte costuri prezentate la finalizarea comenzii. În funcție de politica fiecărei platforme, o parte din cheltuială poate fi suportată de vânzător, din marja sa comercială, iar restul poate fi recuperat de la cumpărător.

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Amintim că această problemă a costurilor neașteptate a apărut deja după introducerea taxei de 3 euro din iulie, când Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC) avertiza că unii comercianți comunicau obligațiile vamale abia în ultimele etape ale procesului de cumpărare sau le lăsau în sarcina operatorilor poștali, care puteau solicita sume suplimentare înaintea livrării. Comisia Europeană a precizat atunci că responsabilitatea pentru achitarea taxelor revine operatorilor economici și că urmărește modul în care sunt aplicate noile reguli. Potrivit Reuters, Temu și AliExpress indicau taxele la finalizarea comenzilor, iar Shein declara că achită obligațiile vamale aplicabile și le include în prețurile produselor.

Defalcat, menționăm astfel că o taxă de procesare de 2 euro aferentă unei categorii de produse nu înseamnă automat că prețul comenzii va crește exact cu 2 euro, iar costul final poate fi influențat și de TVA, de cheltuielile de transport și de modul în care comerciantul distribuie noile obligații între produsele vândute. Cât despre TVA, mai detaliat, taxa se aplică în continuare importurilor, potrivit regulilor fiscale deja în vigoare, iar autoritățile vamale europene explică faptul că baza de calcul a TVA la import poate include, pe lângă valoarea bunurilor și transport, obligațiile vamale și taxa de procesare. Prin urmare, în anumite situații, costul fiscal total poate depăși simpla însumare a celor 3 și 2 euro.

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Mai mult, în România, situația este complicată de existența unei taxe logistice naționale de 25 de lei pentru coletele de comerț electronic cu valoare declarată sub 150 de euro, a căror livrare începe în afara Uniunii Europene, măsură intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026, prin Legea nr. 239/2025. Taxa se aplică pentru fiecare colet eligibil livrat în România, inclusiv atunci când bunurile au fost puse în liberă circulație în alt stat membru înainte de a ajunge la destinatar, iar obligația de plată revine furnizorului, expeditorului ori platformei digitale, după caz, colectarea și virarea sumelor fiind realizate prin operatorii de servicii poștale.

Unele relatări de presă publicate în octombrie au indicat că taxa națională de 25 de lei ar urma să fie eliminată odată cu introducerea taxei europene de procesare, la 1 noiembrie, dar deocamdată autoritățile nu au informat cu privire la astfel de modificări. Mai mult, o propunere legislativă de abrogare a articolului prin care a fost instituită taxa a primit un raport de respingere din partea comisiilor Senatului în septembrie 2026. Introducerea noii taxe europene nu abrogă, prin ea însăși, prevederea națională.

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Cum „fentează” Temu și Shein taxele vamale. Depozitele europene s-au înmulțit fără precedent

În contextul în care taxele de import pentru marfa care intră pe piața europeană din afara UE devine din ce în ce mai costisotoare, platformele comerciale chinezești au început deja să își schimbe modul în care își organizează livrările. Shein a început să investească în operațiuni logistice în Polonia încă din 2022, iar în decembrie 2025 a inaugurat un nou centru de distribuție în apropiere de Wrocław. Potrivit comunicatului oficial al companiei, acesta a devenit principalul său centru logistic european, destinat livrărilor către o piață de peste 100 de milioane de clienți.

Investiția include sisteme automate de sortare și pregătire a comenzilor, iar compania estimează că activitățile sale din regiunea Silezia Inferioară susțin cel puțin 5.000 de locuri de muncă. Extinderea continuă și în această toamnă, considerând că, potrivit Eurofound, agenția europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, Shein a anunțat la 15 octombrie 2026 intenția de a crea încă 1.000 de locuri de muncă în cadrul centrului logistic european din Polonia. Noile posturi vizează depozitarea, transportul, procedurile vamale, analiza datelor și întreținerea sistemelor automatizate.

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Temu își dezvoltă la rândul lor rețeaua europeană de distribuție, printr-un model care combină comercianții locali cu serviciile de depozitare și livrare din interiorul Uniunii. În aprilie 2025, compania a semnat un memorandum de colaborare cu DHL, destinat extinderii acestui model, Temu estimând la vremea respectivă că, pe termen lung, până la 80% din vânzările sale europene ar putea proveni din operațiuni în care produsele sunt vândute și expediate local. Ulterior, în noiembrie 2025, Temu a încheiat un parteneriat și cu grupul belgian bpost, pentru dezvoltarea serviciilor de transport, depozitare și distribuție pe piața europeană.

Pentru consumator, dacă marfa a fost importată anterior, a trecut prin formalitățile vamale și a fost pusă în liberă circulație în Uniune, livrarea ulterioară dintr-un depozit european către România nu mai reprezintă un nou import din afara UE, supus taxelor calculate pentru coletele individuale, ceea ce înseamnă că depozitarea europeană elimină toate obligațiile vamale. Mărfurile aduse din țări terțe pentru constituirea stocurilor rămân supuse regulilor de import la intrarea în Uniune, inclusiv taxelor vamale obișnuite, dacă sunt aplicabile, dar atunci când costurile sunt distribuite amplu în volume mult mai mari de produse, scade și posibilitatea de a fi afectate la fel de mult costurile individuale la nivel de client final.

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De aceea, extinderea acestor centre răspunde atât presiunii create de noile taxe, cât și nevoii comercianților de a scurta timpii de livrare, de a reduce cheltuielile transportului aerian și de a gestiona mai eficient retururile. Pentru români, cel mai util indicator rămâne costul total afișat înaintea confirmării plății, fiindcă prețul redus al unui produs poate fi influențat de costuri logistice și fiscale diferite, în funcție de comerciant, țara de expediere și tipurile de mărfuri comandate. Și este relevant dacă produsul este expediat dintr-un stoc aflat deja în liberă circulație în UE sau direct dintr-un stat terț, dacă prețul afișat include taxele și dacă operatorul precizează existența unor obligații de plată la livrare. La comenzile care conțin mai multe produse, contează și posibilitatea împărțirii acestora în colete separate, așa cum am arătat, de altfel, mai sus.

Produsele chinezești care intră în UE vin adesea și cu riscuri de toxicitate

Trebuie însă să amintim că noile măsuri europene fac parte dintr-o reformă mai amplă a controalelor vamale, în condițiile în care otrivit Comisiei Europene, în 2025 au fost importate în UE aproape 5,9 miliarde de articole prin transporturi de comerț electronic de mică valoare, un volum care pune presiune pe autoritățile vamale și îngreunează verificarea respectării normelor de siguranță a produselor. Iar, din 1 noiembrie, devine obligatorie și includerea unor identificatori suplimentari ai produselor în declarațiile vamale vizate de noile reguli, măsură destinată îmbunătățirii trasabilității și verificărilor.

Dincolo de impactul fiscal, autoritățile europene încearcă să limiteze și riscurile pentru sănătate și mediu asociate importurilor masive de produse ieftine. În martie 2026, Greenpeace a publicat rezultatele unor noi teste de laborator, care au arătat că 25 dintre cele 31 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte verificate pe Shein conțineau substanțe chimice periculoase în concentrații peste limitele admise de legislația europeană, printre acestea numărându-se ftalații și compușii PFAS. Separat, Agenția finlandeză pentru Siguranță și Produse Chimice (Tukes) a identificat, în aprilie 2026, substanțe chimice peste limitele legale în 15 dintre cele 85 de produse analizate în laborator, cumpărate de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress, dar și din alte magazine online și au fost depistate concentrații excesive de ftalați, parafine clorurate, plumb și cadmiu, toate acestea pe lângă faptul că Uniunea Europeană încearcă să reducă volumul deșeurilor textile și poluarea asociată producției și consumului de articole cu durată scurtă de utilizare. Directiva europeană privind deșeurile, revizuită în 2025, obligă statele membre să introducă sisteme prin care producătorii și comercianții care introduc textile și încălțăminte pe piața europeană, inclusiv cei din afara UE, să contribuie financiar la colectarea, sortarea și reciclarea acestora.

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