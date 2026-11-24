Un telefon, o pereche de pantofi sau o comandă pentru casă pot fi cumpărate cu o primă plată mică, în timp ce restul sumei este împins spre salariile următoare, deja o situație cunoscută pentru românii care fac cumpărături online. Serviciile „cumpără acum, plătește mai târziu”, cunoscute drept BNPL (n.r. eng. Buy Now, Pay Later), s-au extins în România în ultimii ani, iar experiența europeană arată că, deși acest tip de plată poate veni cu o sumă de avantaje în ceea ce privește bugetarea rulajului lunar de cheltuieli, mai ales pe fondul unei crize a nivelului de trai, acumularea mai multor datorii mici, considerate lipsite de consecințe reale, pe baza unui contract de credit, nu doar că aduce cu sine supraîndatorare, dar și probleme cu băncile atunci când cineva caută să obțină un credit mai consistent, dacă ratele minore nu sunt tratate cu seriozitate sau pur și simplu devine imposibil să fie ținute în frâu.

Noile reguli UE urmăresc să aducă o parte mai mare a acestor finanțări sub protecția legislației creditului de consum, iar pentru cumpărător, diferența dintre o facilitate convenabilă și o datorie greu de dus stă în costul integral, scadențele suprapuse și condițiile aplicate la întârziere, așa cum vom explica în cele ce urmează.

O plată amânată consumă din venitul lunii următoare

BNPL vine de la „Buy Now, Pay Later” și acoperă servicii care permit achitarea unei cumpărături ulterior, integral sau în câteva tranșe. Într-un model frecvent, un finanțator plătește comerciantul, iar clientul rambursează ulterior finanțatorului. Costul serviciului poate fi suportat de comerciant printr-un comision, astfel încât cumpărătorul să beneficieze de o finanțare gratuită dacă respectă condițiile.

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La plata în rate printr-un card de credit, cumpărătorul utilizează o linie bancară deja aprobată, pe când, deși unele finanțări BNPL pot fi accesate cu un card de debit, folosit pentru încasarea tranșelor, după aprobarea finanțării, tipul cardului folosit pentru rambursare nu înlătură obligația față de creditor și, în definitiv, cumpărătorul semnează un acord „stufos” înainte de îndatorare, separat de cel pe care îl are deja cu o bancă atunci când își deschide un simplu card de cumpărături prin care pot fi eșalonate rate.

O asemenea facilitate poate ajuta la repartizarea încasărilor și cheltuielilor sau la înlocuirea unui aparat indispensabil. În schimb, afișarea unei rate mici poate muta atenția de la prețul întreg și de la obligațiile deja asumate, iar în cele din urmă, aprobarea unei cumpărături suplimentare trebuie judecată în raport cu bugetul disponibil după chirie, utilități, hrană și celelalte datorii.

Autoritatea Bancară Europeană a inclus BNPL printre preocupările centrale privind îndatorarea în raportul despre tendințele consumatorilor din 2024–2025. Autoritățile și organizațiile consultate semnalau accesul facil, publicitatea agresivă și evaluări insuficiente ale capacității de rambursare. Concret, un risc descris în raport este contractarea mai multor finanțări de valoare redusă, fără perceperea datoriei totale care se formează. Și o problemă mare ține de faptul că foarte vulnerabili sunt mai ales cumpărătorii cu venituri mici sau cunoștințe financiare limitate. În plus, Raportul Observatorului incluziunii bancare pentru 2025, publicat de Banque de France în 2026, estimează că 16,4% dintre dosarele de supraîndatorare tratate în 2025 includeau o datorie din plăți fragmentate sau minicredite, iar în același an, finanțările prin plăți fragmentate au însumat 9,8 miliarde de euro în Franța.

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În sondajul Intrum publicat în septembrie 2026, realizat cu 20.000 de consumatori din 20 de țări europene, patru din zece respondenți folosiseră BNPL în ultimele 12 luni. Consumatorii fragili financiar recurgeau mai frecvent la aceste servicii pentru gestionarea lipsei temporare de bani, pentru bunuri esențiale sau cumpărături pe care altfel nu și le-ar fi permis.

În România plata amânată s-a integrat în marile platforme comerciale

My Wallet a fost introdus de eMAG în 2022, cu plata la 30 de zile și în patru rate, potrivit comunicării companiei despre evoluția serviciului în primul an. Tot în 2022 a intrat pe piața locală PayPo. Klarna și-a lansat serviciile în România în 2023, așa că scara la care aceste servicii au devenit accesibile publicului a crescut semnificativ mai ales în ultimii doi-trei ani. În octombrie 2026, PayPo declara pentru Ziarul Financiar aproape 300.000 de utilizatori și peste 1.000 de comercianți, precum și circa 915.000 de tranzacții de aproximativ 290 de milioane de lei în primele opt luni ale anului. Klarna anunța în comunicatul său din 2026 peste 500.000 de utilizatori activi în România. Potrivit notificării eMAG către clienți, relatată de Profit.ro pe 19 noiembrie, opțiunile Twisto pentru comenzile noi urmau să dispară din My Wallet de la 20 noiembrie 2026, fiind înlocuite de HeyBlu. Notificarea prezenta o linie de credit de până la 10.000 de lei, valabilă cinci ani, care necesita aprobare. Un „buget de cumpărături” aprobat reprezintă, în această situație, acces la credit, cu obligație de rambursare.

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Așa arată peisajul opțiunilor pentru români, în contextul în care, în Barometrul Datoriilor 2026, realizat de Kantar pentru KRUK România și prezentat pe 17 noiembrie, 12% dintre respondenți declarau cel puțin o plată restantă. Cercetarea a cuprins 1.002 persoane de 18–65 de ani, intervievate telefonic în august–septembrie 2026. Rezultatele se referă la obligații financiare în general și nu pot fi atribuite BNPL.

În același barometru din 2026, 31,2% dintre respondenți spuneau că nu își planifică niciodată bugetul personal sau familial. Deși 72% își evaluau cunoștințele financiare drept ridicate, 70,3% considerau că au nevoie să le îmbunătățească. Sunt autoevaluări, distincte de testarea cunoștințelor, potrivit datelor studiului relatate de ZF. Iar Reperul internațional OECD/INFE din cercetarea publicată în 2023 plasa România la 54 de puncte din 100 pentru educația financiară, față de media de 60 a economiilor participante. Indicatorul combină cunoștințele, comportamentul și atitudinile financiare. Data contează: acesta este un reper din 2023, nu o măsurătoare a situației din 2026. OECD precizează în raportul său din 2026 că rezultatele noii runde internaționale de cercetare sunt așteptate în a doua jumătate a anului 2027.

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Așadar, avem de-a face cu un public care nu numai că se confruntă cu o inflație în creștere, care este estimată să ajungă anul acesta în pragul marjei de 7,4%, un leu în continue fluctuații legate de depreciere față de euro și dolar, dar și un nivel de trai din ce în ce mai strâmtorat de efectele unei crize economice care erodează în fiecare zi puterea de cumpărare. Se suprapune aici și un trecut complicat cu gestionarea finanțelor personale. Suntem obișnuiți cu o ignoranță persistentă când vine vorba de siguranța finanțelor noastre și cu o inabilitate aproape sistemică de a ne proteja de evenimente care ne pot aduce la sapă de lemn, așa că opțiunea de a eșalona mai multe rate mici simultan și să devină din ce în ce mai greu să ținem pasul cu ele e departe de a fi surprinzător. Dar ce uităm adesea, când cumpărăm un electrocasnic de 1.000 de lei în patru sau în șase rate este că și acela este tot un credit, care poate veni cu deosebit de multe consecințe pentru scorul nostru de credit.

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Un exemplu concret apare într-un regulament HeyBlu pentru o campanie începută la 31 martie 2026. Documentul prevedea, pentru plata în patru rate, dobândă zero și comision de analiză zero, alături de un comision de intermediere de 1%. Aplicat ilustrativ unei cumpărături de 2.000 de lei, un comision de 1% înseamnă 20 de lei. Cu dobândă zero și fără alte costuri, suma totală de plată ar fi 2.020 de lei. Exemplul arată de ce verificarea gratuității finanțării presupune citirea tuturor costurilor obligatorii.

Dar în același document, în condițiile contractului, planul de rambursare putea înceta, iar suma restantă urma mecanismul standard, cu costurile corespunzătoare. Există numeroase penalizări și comisioane ascunse în multe astfel de contracte și ar trebui să fie luate la fel de în serios ca un credit deschis prin intermediul unei bănci.

Ultimul regulament european vrea să țină în frâu fenomenul supraîndatorării din cauza BNPL

Este vorba despre Directiva (UE) 2023/2225, adoptată în 2023, pe care statele trebuiau să o transpună până la 20 noiembrie 2025 și să aplice normele naționale de la 20 noiembrie 2026. Directiva include credite sub 200 de euro și numeroase finanțări gratuite sau pe termen scurt, care beneficiau anterior de excluderi. Vor exista încă excepții pentru anumite amânări oferite direct de comerciant, în condiții precise, inclusiv privind lipsa unui terț creditor, gratuitatea și plata integrală în cel mult 50 de zile. Pentru anumite mari magazine online, excluderea este mai restrânsă, cu un termen de 14 zile, iar unele categorii beneficiază de obligații adaptate, în condițiile directivei și ale transpunerii naționale.

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Evaluarea bonității trebuie să privească veniturile, cheltuielile și angajamentele financiare relevante. Rețelele sociale sunt excluse ca sursă pentru această evaluare, potrivit noilor reguli europene, iar când sunt folosite prelucrări automate de date personale, consumatorul poate cere intervenție umană, explicații și reexaminare. În prezentarea Comisiei Europene din 20 noiembrie 2026, protecțiile includ informații standardizate despre finanțare, dobândă, comisioane, DAE și suma totală de rambursat. Publicitatea trebuie să fie clară și să conțină avertismente privind costul împrumutului, iar practicile înșelătoare sunt interzise. Cadrul prevede și dreptul de retragere din contractul de credit în 14 zile, în condițiile aplicabile, precum și măsuri rezonabile de restructurare înaintea executării și acces la consiliere pentru persoanele cu dificultăți.

Pentru cine cumpără în rate, miza acestor obligații este verificarea capacității de plată înainte de acordarea finanțării și înțelegerea contractului. O interfață rapidă poate fi însoțită de verificări mai atente, fără ca acest lucru să însemne interzicerea generală a plăților amânate, sunt de părere inițiatorii directivei.

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În ceea ce privește țara noastră, România a primit un avertisment formal pentru întârziere. La 1 octombrie 2026, Comisia Europeană a decis emiterea unui aviz motivat pentru necomunicarea transpunerii complete a directivei, acordând două luni pentru răspuns și măsuri. Într-un punct de vedere ANPC din 3 noiembrie publicat de Senat, înlocuirea OUG nr. 50/2010 era încă descrisă ca parte a procesului de transpunere care urma să se realizeze.

Ce merită verificat înainte de confirmarea cumpărăturii

Pentru cumpărătorii care se gândesc să își eșaloneze în rate de la un operator BNPL o achiziție mai costisitoare, prima verificare privește identitatea creditorului și natura angajamentului, adică, practic, dacă merită finanțarea unei singure comenzi sau deschiderea unei linii de credit care poate fi folosită repetat. E important însă să ținem minte ca numele din contract, datele de contact și mecanismul reclamațiilor trebuie păstrate împreună cu oferta și scadențarul.

A doua verificare privește suma totală de plată, DAE și toate comisioanele obligatorii, inclusiv cele de intermediere ori de administrare. Pentru comparație contează și durata finanțării. DAE exprimă costul anualizat al creditului; costurile neexecutării contractului trebuie căutate separat, în clauzele despre întârziere. Calendarul trebuie raportat la ziua încasării venitului și la toate celelalte plăți. Prima tranșă poate fi cerută chiar la cumpărare, iar debitarea automată presupune bani disponibili pe card la scadență. Autoritatea olandeză AFM atrage atenția, în recomandările sale pentru utilizatorii BNPL, că notificările pot veni de la finanțator, nu de la magazin, și că întârzierile pot aduce costuri și recuperarea datoriei.

O altă întrebare este dacă finanțatorul participă la Biroul de Credit și ce date raportează. PayPo, de exemplu, se prezintă pe site-ul propriu drept participant, iar consecințele asupra istoricului de credit trebuie verificate în informarea furnizorului, împreună cu termenii privind restanțele. Produsele BNPL nu au toate același mecanism de raportare. În plus, returul produsului trebuie urmărit și în relația cu finanțatorul. Cumpărătorul are nevoie de confirmarea modului în care rambursarea comerciantului ajustează datoria și scadențarul, mai ales la retururi parțiale. Comunicările, dovada returului și confirmarea stingerii sau recalculării obligațiilor trebuie păstrate.

Dacă apar dificultăți, contactarea creditorului înaintea scadenței poate permite discutarea unei soluții înainte de acumularea restanțelor. Dar trebuie să reținem că, în definitiv, folosirea repetată a unei noi finanțări pentru plata celei vechi adaugă însă obligații unui buget deja insuficient.

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