S-a făcut zi în plină noapte în mai multe localități din Spania şi Portugalia. Un fragment strălucitor de cometă a luminat cerul, sâmbătă seara târziu, potrivit Agenţiei Spaţiale Europene (ESA). Un locuitor din Lisabona a declarat că spectacolul luminos "a fost ca în filme", relatează AP.

Duminică dimineaţa, ESA a distribuit pe X un videoclip cu ceea ce a descris ca fiind un "meteorit uimitor" pe cerul oraşului Caceres din vestul Spaniei, în apropiere de graniţa cu Portugalia.

☄️😍 ESA’s fireball camera in Cáceres, Spain, spotted this stunning meteor last night! Our Planetary Defence Office are currently analysing the size and trajectory of the object to assess the chance that any material made it to the surface. Credit: ESA/PDO/AMS82 - AllSky7 pic.twitter.com/gSU4unncQW — ESA Operations (@esaoperations) May 19, 2024

Dar ulterior a precizat că pare să fi fost o "mică bucată de cometă" şi nu un meteorit, estimând că a zburat deasupra Spaniei şi Portugaliei cu o viteză de 45 km pe secundă înainte de a arde deasupra Atlanticului. "Probabilitatea ca vreun meteorit să fie găsit este foarte scăzută", a precizat ESA.

În ambele ţări, videoclipuri filmate în mai multe oraşe şi localităţi au devenit virale pe reţelele de socializare, arătând obiectul traversând cerul nopţii cu viteză mare şi luminându-l în tonuri strălucitoare de albastru şi verde.

Another incredible view of the meteor/fireball last night seen from Cádiz in Spain ☄️🤩pic.twitter.com/vVGmnqlulN — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 19, 2024

Observatorul astronomic spaniol Calar Alto a precizat, de asemenea, că o analiză preliminară efectuată de Institutul de Astrofizică din Andaluzia a arătat că obiectul are o "origine cometară".

La un concert în oraşul portughez Barcelos, obiectul a fost filmat străbătând cerul în timpul unei piese.

Mulţi au contactat serviciile de urgenţă pentru a raporta ce s-a întâmplat. Un purtător de cuvânt al serviciului spaniol de urgenţă 112, din Madrid, a declarat pentru agenţia de presă Europa Press că a primit mai multe apeluri.

Magnificent view of last nights meteor/fireball seen from Cáceres in Spain. Wow!! ☄️🤩pic.twitter.com/WFYABDZI45 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 19, 2024

Un locuitor din Lisabona, Bernardo Taborda, în vârstă de 31 de ani, a declarat pentru Reuters că se plimba prin oraş cu prietenii săi când cerul a devenit brusc de un verde strălucitor: "Aproape că părea a fi ziuă... ne-am uitat cu toţii înapoi şi am văzut". "A fost ca în filme, ne-am uitat cu toţii unii la alţii şi am fost uimiţi", a spus Taborda. "A fost uimitor".