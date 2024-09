Eurodeputata Roxana Mînzatu, propunerea oficială a României pentru funcția de comisar European, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com cum vede nominalizarea sa și a povestit șirul discuțiilor de la Bruxelles. Totodată, a oferit și detalii mai puțin știute despre parcursul său profesional.

Nominalizarea eurodeputatei Roxana Mînzatu a venit ca o supriză, după lungi dezbateri în spațiul public pe cererea șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru o propunere de femeie, după ce Marcel Ciolacu a afirmat inițial că îl va propune pe Victor Negrescu, actual vicepreședinte al Parlamentului European.

Schimbarea de decizie a venit în urma mai multor discuții cu șefa Comisiei Europene, inclusiv în cadrul unei vizite a premierului la Bruxelles. Marcel Ciolacu a afirmat după primele discuții că, „dacă pentru portofoliul de comisar european cea mai potrivită persoană este o femeie, atunci vom nominaliza o femeie, dacă e mai potrivit un bărbat, atunci vom nominaliza un bărbat”. Șeful Guvernului a venit ulterior cu propunerea Roxanei Mînzatu, precizând că a existat deja un interviu la Bruxelles cu șefa Comisiei Europene. „Președinta Ursula von der Leyen a cerut, se pare, o femeie din partea României, pentru a încerca să aibă această paritate la nivelul Comisiei Europene. Acesta este criteriul”, a explicat la rândul său, într-o primă reacție, la Parlament, Victor Negrescu.

Ce spune Roxana Mînzatu

Întrebată cu privire la criteriul cerut de șefa Comisiei Europene, Roxana Mînzatu a explicat că, în opinia sa, „e important acest criteriu de gen și este onorant atunci când îl aplicăm, cuplat cu competența”. Eurodeputata a subliniat totodată că decizia vine cu o responsabilitate.

Cu privire la situația din România, unde numărul femeilor în Parlament este unul scăzut, a precizat că nu a fost întotdeauna o susținătoare a cotelor de gen, însă odată cu trecerea anilor a observat lipsa femeilor în poziții-cheie. „Să nu spună nimeni că nu avem femei pregătite să fie primari, consilieri locali, parlamentari și de aceea nu se regăsesc ele în pozițiile de decizie. Ele există, sunt mai multe decât ne imaginăm, dar trebuie să le creăm contextul pentru ca ele să poată să se manifeste (…) Organic, natural, nu reușim să creștem reprezentarea femeilor în poziții de decizie publică și este un deficit de democrație. (…) Este vorba de a restabili un echilibru”, a mai explicat Roxana Mînzatu.

Cu privire la propunerea sa, eurodeputata a mai subliniat că simte că poate veni „cu o contribuție realmente semnificativă din partea României la conturarea politicilor și deciziilor Comisiei Europene”.

„Am fost de cealaltă parte a baricadei de nenumărate ori, stând la masă cu comisari, cu directori generali, discutând despre modul în care ne impactează politicile europene legislația, directivele, pe noi, la nivelul primăriilor, consiliilor județene, la nivel guvernamental, la nivel economic”, a motivat Roxana Mînzatu.

Cum au decurs discuțiile cu șefa CE

Referitor la interviul pe care l-a avut cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, eurodeputata Roxana Mînzatu a explicat că „a fost o discuție cordială legată atât de profilul profesional, cât și legat de modul în care acest profil profesional se conectează de un potențial portofoliu în echipa și în strategia” șefei CE.

Referitor la criticile cu care s-ar putea confrunta, eurodeputata a spus că „fiecare încearcă să se poziționeze în contrapartidă cu oponentul său”, precizând că, în prezent, „trebuie să privim în această cheie, mai ales că în România avem alegeri și parlamentare, și prezidențiale și mizele, uneori duc mai degrabă către campania electorală”.

Cum și-a început cariera

Un detaliu mai puțin cunoscut despre actuala eurodeputată, cu o carieră îndelungată în politică, este acela că a ajuns prima dată în acest mediu în urma practicii pentru facultate. Despre legătura cu fondurile europene, a explicat că a fost vorba despre „două drumuri diferite, paralele o vreme, care ulterior s-au și intersectat”.

„A fost o revelație pentru mine. Mie îmi plăcea și îmi doream să fiu parte din soluție. Un milion de probleme asaltau România la acea vreme, pare și acum, dar atunci mult mai mult și fondurile europene sau pașii ce urmau să vină după 2007, păreau efectiv rezolvarea tuturor problemelor României în orice domeniu de activitate și așa am ajuns să îmi doresc să lucrez în acest domeniu. Ministerul Integrării Europene, în 2004, a creat corpul euroconsilierilor. (…) Am văzut anunțul. Mi-a venit de fapt de la o colegă de facultate care lucra în echipa PNL. Am spus că este prea frumos ca să ratez”, a mai povestit Roxana Mînzatu.

