Dacian Cioloș, pesimist cu privire la postul de Comisar European: "Nu avem de ce să ne așteptăm la un portofoliu puternic"

Fostul premier și Comisar European Dacian Cioloș a explicat marți, 10 septembrie, că România nu ar trebui să aibă așteptări mari pentru un portofoliu puternic la Bruxelles. Deși o laudă pe Roxana Mînzatu, propunerea României pentru un post de comisar, Cioloș spune că ea are mai degrabă un profil de tehnocrat.

Anunțul Ursulei von der Leyen cu privire la componența noului Executiv de la Bruxelles este așteptat miercuri, iar fostul Comisar European pentru Agricultură Dacian Cioloș spune că sunt șanse mici de a obține un post foarte important.

„Este un profil mai degrabă de tehnocrat. Roxana Mînzatu e mai puțin cunoscută politic și e mai mult cunoscută de cei care o cunosc din activitatea ei, să zic, tehnocrată la ministerele care țin de fonduri europene (...) România merge cu un candidat mai low profile și atunci sigur că nu avem de ce să ne așteptăm la un portofoliu puternic. Atât cât o cunosc pe Roxana Mînzatu, eu sunt convins că ea va căuta să facă față cu brio oricărui portofoliu va primi, însă nu cred că trebuie să ne așteptăm la un portofoliu puternic, dat fiind profilul candidatului”, a explicat Dacian Cioloș la RFI.

Fostul premier este de părere că doar o propunere cu mare notorietate politică ar fi dus la un portofoliu important pentru România în noua Comisie Europeană.

„Din punctul meu de vedere, portofoliu puternic înseamnă fie un portofoliu cu influență politică, fie un portofoliu pe un domeniu care ține de competențe europene, prevăzute prin Tratatul european, că UE are competențe de a emite legislație sau de a lua decizii pe domeniul respectiv. Că restul pot să fie portofolii care par frumoase pe hârtie, dar care nu au consistență, întrucât comisarul nu are putere de inițiativă legislativă pe domeniul respectiv sau nu are competențe de implementare, pentru că domeniul respectiv nu este acoperit de competențe europene prevăzute de Tratatul UE”, a completat Cioloș.

