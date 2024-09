"Este un eșec pentru România". Atacuri la Ciolacu după dezvăluirea portofoliului obținut în Comisia Europeană

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat marți, 17 septembrie, după aflarea portofoliului de comisar european obținut de România că acesta este "gol de conținut". Politicianul PNL l-a criticat pe premierul Marcel Ciolacu, spunând că portofoliul de competențe și muncă "este opusul a ceea ce a promis că va obține".

Mureșan, vicepreședinte grupului Partidului Popularilor Europeni, declară că portofoliul pe care îl va avea Roxana Mînzatu nu are o componentă economică, astfel încât deciziile de alocări de fonduri pentru România vor fi luate de alți comisari. PPE este grupul care a propus-o pe Ursula von der Leyen pentru al doilea mandat la cârma Comisiei Europene.

"Portofoliul obținut de prim-ministrul Ciolacu este gol de conținut, are zero competențe concrete și este opusul a ceea ce a promis că va obține. La începutul verii, prim-ministrul Marcel Ciolacu spunea că România are șanse reale să obțină portofoliul de comisar european pentru Economie - deținut în prezent de fostul prim-ministru al Italiei, Paolo Gentiloni - și și-a asumat public obiectivul de a obține postul respectiv", a scris Mureșan pe Facebook.

Competențele sociale ale portofoliului lui Mînzatu nu sunt suficiente pentru a obține avantaje pentru România, în opinia europarlamentarului.

"Vedem acum că Marcel Ciolacu a obținut pentru România un portofoliu cu titlu pompos, dar care nu are o componentă economică, așa cum a promis, ci o componentă socială, fără atribuții clare și prin care nu va coordona direcțiile generale din cadrul Comisiei care iau deciziile importante pentru România. Coeziunea, agricultura, investițiile, industria - domeniile cele mai importante pentru țara noastră, prin care sunt alocate fonduri europene direct României, vor fi coordonate de alți comisari. De aceea, portofoliul obținut de Marcel Ciolacu nu este o victorie, ci este un eșec. România nu avea nevoie de un comisar cu o funcție onorifică, ci de un comisar care poate influența deciziile pe domeniile care contează cel mai mult pentru România", a încheiat politicianul.

În discursul ținut marți, von der Leyen a anunțat că Mînzatu va fi și vicepreședinte al Comisiei Europene. Premierul Ciolacu a punctat odată cu anunțul că portofoliul "combină o greutate politică semnificativă și fonduri substanțiale ale UE, cu potențial legislativ și politic solid și acces esențial la serviciile și agențiile Comisiei".

