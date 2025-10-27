UE se mobilizează împotriva șantajului energetic al Rusiei, anunță Jørgensen la București: „Trăim vremuri foarte fragile”

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 14:21
243 citiri
UE se mobilizează împotriva șantajului energetic al Rusiei, anunță Jørgensen la București: „Trăim vremuri foarte fragile”
Dan Jørgensen, Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe FOTO Facebook

Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jørgensen, a afirmat luni, 27 octombrie, la Bucureşti, că ar vrea să nu i se mai permită preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, să folosească energia ca armă împotriva statelor europene şi să şantajeze statele membre ale Uniunii Europene. El propune un plan de acţiune pentru reţele energetice în care vor fi luate măsuri pentru o mai bună interconectare şi o reducere a preţurilor la energie.

Dan Jørgensen se află la Bucureşti la o reuniune a miniştrilor energiei din 17 state din regiune.

El a declarat în deschiderea evenimentului că războiul împotriva Ucrainei este ceva ce ne preocupă pe toţi.

”Trăim vremuri foarte fragile, vremuri foarte turbulente. Războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei este ceva ce ne preocupă pe toţi. Suntem cu toţii extrem de hotărâţi să ne arătăm solidaritatea atât prin cuvinte, cât şi prin fapte faţă de Ucraina. Astăzi vom avea, de asemenea, ocazia să discutăm despre ceea ce face în prezent Uniunea Europeană în raport cu Rusia, şi anume interzicerea importului de gaz. Nu vom mai permite ca Putin să folosească energia ca armă împotriva noastră. Nu vom mai permite ca Putin să şantajeze statele membre ale Uniunii Europene, iar noi stăm alături de Ucraina”, a afirmat comisarul european pentru Energie şi Locuinţe.

El a mai precizat că va propune un plan de acţiune pentru reţele energetice.

”Pentru ca toate acestea să se întâmple şi pentru ca noi să avem un viitor prosper, iar cetăţenii obişnuiţi din România, Germania, Danemarca, ţara mea, din întreaga Europă, să simtă efectiv că acest lucru funcţionează, că preţurile chiar scad, trebuie să fim mai bine conectaţi.

De aceea, în acest an, voi propune un plan în acest sens - un plan de acţiune pentru reţele energetice, în care vom propune noi măsuri care să facă posibil ca într-adevăr să devenim mai bine interconectaţi şi să reducem preţurile”, a mai declarat comisarul european pentru Energie şi Locuinţe.

România, sub lupa Bruxelles-ului: Comisarul Dombrovskis vine la București pentru discuții despre buget și PNRR
România, sub lupa Bruxelles-ului: Comisarul Dombrovskis vine la București pentru discuții despre buget și PNRR
Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis, va face o vizită oficială în România în perioada 27-28 octombrie, pentru a discuta cu...
România pierde 7 miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE. Bruxelles-ul aprobă un plan redus, pe fondul deficitului record
România pierde 7 miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE. Bruxelles-ul aprobă un plan redus, pe fondul deficitului record
România a pierdut 7 miliarde de euro din fondurile europene de redresare, după ce Comisia Europeană a aprobat un Plan Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în valoare de 21,4...
#comisar european, #Uniunea Europeana, #Rusia , #energie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia cinica a lui Lavrov la intrebarea daca Rusia a incalcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja sa nu atace Ucraina
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
DigiSport.ro
Nici n-a stat pe ganduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso in vestiar si i-a spus cateva cuvinte! Decizia antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UE se mobilizează împotriva șantajului energetic al Rusiei, anunță Jørgensen la București: „Trăim vremuri foarte fragile”
  2. România încheie primele 9 luni cu un deficit de peste 102 miliarde de lei. Venituri în creștere, dar cheltuieli tot mai mari
  3. Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone
  4. Trucul pentru a avea facturi mai mici la căldură. Cum să treci ușor peste iarnă: „Cele mai mari pierderi dintr-un apartament sunt...”
  5. Noul iPhone 18 ar putea aduce un salt major pentru modelul de bază. Ce pregătește Apple pentru utilizatori
  6. O nouă competiție strategică între SUA și China pentru mineralele rare, în adâncurile Oceanului Pacific. ”Deschid cutia Pandorei”
  7. 💰 Inflația din SUA, sub așteptări – TradeVille
  8. România ar putea să devină prima țară din lume care impune control guvernamental şi o taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetăţenilor
  9. Care este rețeta miracolului economic polonez și cum se poate inspira România din el. „Vorbim, în primul rând, despre o economie alimentată de bani europeni bine directionați”
  10. Motivele pentru care nu există mai multe treceri între România și Bulgaria. „O doză de dispreț istoric care trebuie luată în calcul”