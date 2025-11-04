Un fost comisar european pentru Justiție, inculpat pentru spălare de bani. Tranzacții suspecte pentru cumpărarea de bilete de loterie

Marti, 04 Noiembrie 2025
Un fost comisar european pentru Justiție, inculpat pentru spălare de bani. Tranzacții suspecte pentru cumpărarea de bilete de loterie
Simbolul Justiției - FOTO Pixabay

Fostul comisar european pentru Justiție, Didier Reynders, a fost inculpat pentru spălare de bani și alte delicte încă neprecizate, potrivit presei belgiene, citată marți, 4 noiembrie, de agenția EFE.

Didier Reynders, politician liberal belgian care până în data de 30 noiembrie 2024 a fost comisar european pentru Justiție, poziție din care superviza respectarea statului de drept în țările UE, este investigat de atunci pentru presupuse fapte de spălare de bani săvârșite prin intermediul achiziției unor bilete de loterie.

Investigația a fost deschisă în urma unei plângeri depuse de Unitatea de Prelucrare a Informațiilor Financiare (CTIF) și de Loteria Națională a Belgiei, care au detectat tranzacții suspecte cu sume mari de bani folosite pentru cumpărarea de bilete de loterie electronice.

Între timp, în august 2025, a fost dezvăluită informația că Parchetul belgian a deschis o investigație și asupra băncii ING din Belgia cu privire la un posibil trafic de influență în legătură cu același dosar de presupuse fapte de spălare de bani.

Apoi, pe 16 octombrie, Didier Reynders a fost oficial pus sub acuzare în acest dosar, după ce a fost interogat de un procuror, potrivit publicațiilor belgiene Le Soir, Le Vif, De Standaard și site-ului de investigații Follow The Money.

Soția lui Reynders, Bernadette Prignon, judecătoare onorifică la Curtea de Apel din orașul belgian Liege, a fost de asemenea interogată la scurt timp după el, dar nu a fost încă pusă sub acuzare, scrie Le Soir.

Înainte de a deveni comisar european, Didier Reynders a fost de mai multe ori ministru în guvernele belgiene, respectiv ministru de finanțe între anii 1999 și 2011, iar apoi ministru de externe între 2011 și 2019.

Nu este prima dată când el se confruntă cu acuzații de spălare de bani, un astfel de dosar fiind deschis de asemenea pe numele său în urmă cu șase ani, dar în final a fost clasat din lipsă de probe.

