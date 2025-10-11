Alertă de fake news: UE nu "obligă" copilul să-și aleagă sexul. Eurodeputatul Nicu Ștefănuță: ”O prostie care sucește mințile oamenilor”

Un nou fake news, legat de politica Uniunii Europene în chestiunea comunității LGBTQ, este contrazis de eurodeputatul român Nicu Ștefănuță.

"Iar a invadat spațiul public românesc o prostie care sucește mințile oamenilor. Falsul sună așa: UE permite copiilor de orice vârstă să își aleagă sexul", scrie Nicu Ștefănuță într-un mesaj postat pe Facebook.

Realitatea este că "UE nu-ți obligă copilul să-și aleagă sexul", precizează Nicu Ștefănuță.

"Comisia a prezentat o strategie care nu are valoare juridică despre atingerea egalității pentru comunitatea LGBTQIA. E o strategie, deci în niciun caz o lege (...). Dar este mai ales vorba de prezența în educație a promovării sensibilității pentru diferență. De ce e nevoie de așa ceva? Ca să oprim bullyingul, omorurile, violența asupra comunității. Să nu ne mai dăm în cap pentru cine ce face", subliniază Ștefănuță.

Eurodeputatul atrage atenția că adevărata problemă în România este lipsa drepturilor juridice pentru cuplurile de același sex: de exemplu, nu pot moșteni partenerul, nu îl pot vizita la spital, nu pot contracta împreună o asigurare de viață, "nu se pot bucura de protecția ce ar oferi-o măcar parteneriatul civil, un act pe care îl are toată Europa, mai puțin câteva state din est".

"România are nu știu câte condamnări CEDO și CJUE că nu oferă protecție propriilor cetățeni", subliniază Nicu Ștefănuță.

