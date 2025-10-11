Alertă de fake news: UE nu "obligă" copilul să-și aleagă sexul. Eurodeputatul Nicu Ștefănuță: ”O prostie care sucește mințile oamenilor”

Autor: Mihai Diac
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 10:18
190 citiri
Alertă de fake news: UE nu "obligă" copilul să-și aleagă sexul. Eurodeputatul Nicu Ștefănuță: ”O prostie care sucește mințile oamenilor”
Drapele ale Uniunii Europene - FOTO Pixabay

Un nou fake news, legat de politica Uniunii Europene în chestiunea comunității LGBTQ, este contrazis de eurodeputatul român Nicu Ștefănuță.

"Iar a invadat spațiul public românesc o prostie care sucește mințile oamenilor. Falsul sună așa: UE permite copiilor de orice vârstă să își aleagă sexul", scrie Nicu Ștefănuță într-un mesaj postat pe Facebook.

Realitatea este că "UE nu-ți obligă copilul să-și aleagă sexul", precizează Nicu Ștefănuță.

"Comisia a prezentat o strategie care nu are valoare juridică despre atingerea egalității pentru comunitatea LGBTQIA. E o strategie, deci în niciun caz o lege (...). Dar este mai ales vorba de prezența în educație a promovării sensibilității pentru diferență. De ce e nevoie de așa ceva? Ca să oprim bullyingul, omorurile, violența asupra comunității. Să nu ne mai dăm în cap pentru cine ce face", subliniază Ștefănuță.

Eurodeputatul atrage atenția că adevărata problemă în România este lipsa drepturilor juridice pentru cuplurile de același sex: de exemplu, nu pot moșteni partenerul, nu îl pot vizita la spital, nu pot contracta împreună o asigurare de viață, "nu se pot bucura de protecția ce ar oferi-o măcar parteneriatul civil, un act pe care îl are toată Europa, mai puțin câteva state din est".

"România are nu știu câte condamnări CEDO și CJUE că nu oferă protecție propriilor cetățeni", subliniază Nicu Ștefănuță.

Până la 15 octombrie, Comisia Europeană așteaptă explicațiile României privind reducerea deficitului, avertizează Florin Cîțu
Până la 15 octombrie, Comisia Europeană așteaptă explicațiile României privind reducerea deficitului, avertizează Florin Cîțu
Pe 15 octombrie 2025 este data-limită impusă de Comisia Europeană până la care autoritățile României trebuie să explice ce măsuri au luat pentru a reduce deficitul, inclusiv în anul...
"În caz de atac, eu depind de altul să-mi aducă puşca în România. Trebuie să o fac aici", spune ministrul Economiei. De la UE pot veni 11 miliarde de euro
"În caz de atac, eu depind de altul să-mi aducă puşca în România. Trebuie să o fac aici", spune ministrul Economiei. De la UE pot veni 11 miliarde de euro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunțat că industria naţională de apărare ar putea beneficia de circa 11 miliarde de euro prin intermediul programului de reînarmare al Uniunii Europene....
#Comisia Europeana Romania, #UE Romania, #alegere sex copil, #alegere sex, #nicu stefanuta, #parteneriat civil Romania, #fake news , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marele Fabio Capello n-a stat pe ganduri: l-a descris pe Cristi Chivu intr-un SINGUR cuvant
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A spus "ADIO" si viata i s-a schimbat radical: "Am facut mai multi bani in 24 de ore decat in toata cariera"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alertă de fake news: UE nu "obligă" copilul să-și aleagă sexul. Eurodeputatul Nicu Ștefănuță: ”O prostie care sucește mințile oamenilor”
  2. Rusia, lovită de un cutremur puternic. Zona în care s-a produs seismul
  3. Cât câștigă un român în Germania, împreună cu soția: "Nu mai e ce a fost acum 15 ani / Aici nu ești fericit, degeaba faci atâția bani” VIDEO
  4. Alerte de vreme severă imediată. Două județe, sub Cod roșu în următoarele ore
  5. Afaceri cu albine sau abuzuri sexuale? Un ministru poate influența alegerea unor proiecte finanțate din fonduri europene?
  6. Val de ironii despre miliardul de euro descoperit în Portul Constanța, bancnote ”prop copy”: ”Să plătim salariile parlamentarilor cu ele / Urmează o captură de zahăr pudră și ceai verde”
  7. Paradă militară în Coreea de Nord, în cinstea celei de a 80-a aniversări a partidului unic. Ce arme teribile i-au fost prezentate lui Kim Jong-un VIDEO
  8. 2025, an cu vreme bună de lucru pe marile șantiere. „Constructorii au finalizat lucrările mai devreme”. Drumurile menționate de CNAIR
  9. Experții americani dau un avertisment dur pentru administrația Trump: SUA sunt în urma a două puteri la o armă de top VIDEO
  10. Trump îl avertizează pe Putin: SUA vor apăra un vecin al Rusiei, expus pericolului pe 1.340 km VIDEO