Roxana Mînzatu, aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate. "Voi fi o voce în Colegiul comisarilor"

Cu 35 de voturi "pentru" şi şase "împotrivă", comisiile parlamentare pentru politică externă şi afaceri europene au dat un aviz favorabil marţi, 5 noiembrie, acordând încrederea Parlamentului, pentru Roxana Mînzatu, propusă pentru funcţia de comisar european din partea României.

"A fost o audiere extrem de profesionistă. (...) A fost o dezvoltare extrem de profesionistă, cu răspunsuri profesionale şi cu o viziune europeană consolidată şi rezultatul nu este o surpriză. Vreau să o felicit, împreună cu colegii preşedinţi ai celorlalte trei comisii, pe doamna Roxana Mînzatu pentru avizul favorabil obţinut cu o majoritate extrem de solidă, covârşitoare, de 35 de voturi pentru, şase voturi împotrivă, pentru obţinerea avizului şi încrederii acordate de Parlamentul României, înainte de audierea care va avea loc la Parlamentul European în doar o săptămână", a declarat social-democratul Titus Corlăţean, preşedintele Comisiei de politică externă a Senatului.

Roxana Mînzatu, care urmează să deţină portofoliul ”Oameni, competenţe şi pregătire” şi să ocupe un post de vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, a evidenţiat, după audieri, că România se află pentru prima dată în leadership-ul Executivului comunitar.

"Am prezentat priorităţile portofoliului şi în calitate de vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene şi trebuie să spunem românilor că pentru prima dată România se află în leadership-ul Comisiei Europene. Sunt şapte persoane în acest eşalon superior: preşedinta Ursula von der Leyen şi alţi şase vicepreşedinţi, incluzând şi Înaltul reprezentant pentru politică externă. Reprezint nu doar România, dar şi ţările care au aderat după 2004, după 2007, Europa de Est şi cred că este important să recunoaştem că avem acest rol la nivelul Comisiei. Este un portofoliu foarte important, în care direct coordonez fonduri de peste 240 de miliarde de euro, vorbim de aici despre Fondul social european Plus, de Fondul social pentru climă, de Erasmus+, bani care vin în buzunarele românilor deja în prezent, voucherele de 250 lei pentru români, care vin din două în două luni pentru românii afectaţi de sărăcie. Sunt un exemplu de ceea ce finanţăm în cadrul acestui portofoliu", a explicat Mînzatu.

Ads

Ea a precizat că a prezentat elementele de legislaţie pe care le are în directa coordonare precum Codul muncii şi legislaţia muncii care în România transpune acquisul comunitar.

"Am discutat despre educaţie şi competenţe, despre cum vom susţine europenii care sunt afectaţi tot mai mult de sărăcie şi sunt europeni care au un loc de muncă şi, în ciuda faptului că au un loc de muncă, nu-şi permit o chirie sau accesul la o locuinţă de calitate. Am dat exemple de intervenţii pe care le avem în vedere, atât pe legislaţie, cât şi prin programe de finanţare. De asemenea, am vorbit şi despre alte politici importante pentru România, cum ar fi politica de coeziune", a completat Roxana Mînzatu.

Ea a susţinut că se va implica în Comisia Europeană în toate deciziile care se vor lua.

"Eu voi fi în Colegiul comisarilor o voce. Acolo deciziile să iau în general prin consens, oricum prin majoritate simplă, dar mă voi implica pe toate politicile şi deciziile care se vor lua în Comisie, care sunt relevante, evident, la nivel european, dar şi pentru români", a mai spus Mînzatu.

Audierile din comisiile de specialitate s-au desfăşurat în absenţa parlamentarilor PNL, care au părăsit şedinţa, liderul deputaţilor liberali, Gabriel Andronache, precizând că partidul nu a fost consultat în procedura de desemnare a comisarului european din partea României.

Ads