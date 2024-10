Când vor fi audiați noii comisari europeni. Preluarea mandatului, cel mai devreme la începutul lunii decembrie

Audierile noilor comisari vor avea loc între 4 și 12 noiembrie în comisiile de specialitate ale Parlamentului European, potrivit calendarului stabilit și anunțat de președinta Roberta Metsola.

Noua Comisie Europeană va prelua mandatul cel mai devreme la începutul lunii decembrie, potrivit, relatează Politico, în contextul în care audierilor se vor desfășura între 4 și 12 noiembrie, conform anunțului făcut de Roberta Metsola, șefa parlamentului European.

The @Europarl_EN hearings of the new @EU_Commission Commissioners-designate will take place between 4 and 12 November.

With a mandate given by European citizens, MEPs will ask, assess, scrutinise and vote.

This is European democracy 🇪🇺