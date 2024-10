Scurgere de documente. Comisarii europeni cu cele mai multe proprietăți, bani și influență

Europarlamentarii comisiei JURI au verificat joi, 3 octombrie, dacă cei 26 de potențiali comisari sunt sau nu apți să-și facă treaba în deplină independență. Președinta, Ursula von der Leyen, nu este inclusă în procesul de screening.

Publicația Politico a consultat declarațiile de avere ale comisarilor și a ajuns la concluzia că nu există niciun indiciu că cineva ar fi făcut ceva ilegal, dar au existat unele detalii care au ieșit în evidență atunci când jurnaliștii au analizat declarațiile, inclusiv portofoliul imobiliar extins al candidatului grec și propriile firme de consultanță ale candidaților sloveni și portughezi.

Comisia JURI are putere reală, deoarece poate respinge un candidat dacă se constată un conflict de interese major. Dar membrii săi au avut la dispoziție doar trei zile înainte de întâlnirea de joi pentru a examina sute de pagini de declarații furnizate de comisari înșiși – într-un proces atât de opac încât nu mai este loc pentru un control real. O a doua întâlnire pentru continuarea discuțiilor este așteptată în următoarele două săptămâni.

Pe hârtie, declarațiile trebuie să includă, de exemplu, informații din ultimul deceniu referitoare la angajatorii anteriori, detalii despre acțiunile în companii și alte active și implicarea în grupuri de reflecție, partide politice sau ONG-uri. Declarațiile se aplică și partenerilor și copiilor (dar nu și altor membri ai familiei). Regulile sunt destul de flexibile, deoarece comisarii pot alege să nu completeze anumite răspunsuri dacă consideră că nu există un conflict de interese.

Dacă deputații europeni fac cercetări suplimentare depinde de fiecare parlamentar în parte. Deși pot căuta informații disponibile public, pot cere candidaților mai multe detalii sau chiar îi pot chema pentru interogatoriu, dar membrii JURI nu au puterea de a investiga pe deplin.

Ceea ce ar putea constitui un conflict de interese este afectat și de politica parlamentară: Unele grupuri politice decid să nu ridice întrebări despre un comisar dintr-un grup de opoziție în schimbul unui tratament similar pentru comisarul propriului grup. Negocierile nu au loc în mod public, iar declarațiile sunt păstrate secrete pe tot parcursul procesului.

„Acesta este un proces profund viciat, lipsit de transparență, în care regulile împiedică un control semnificativ al acestor declarații”, a declarat Nicholas Aiossa, directorul Transparency International UE.

